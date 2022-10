Il rilascio di macOS Ventura è previsto per l'ultima settimana di ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, chi è in attesa di installare l'ultima versione di macOS di Apple dovrebbe poterlo fare nell'ultima settimana di ottobre.

Questa notizia proviene dal fornitore di notizie su Apple Mark Gurman, che scrive attraverso la sua newsletter Bloomberg Power On. Secondo lui, Apple rilascerà il nuovo aggiornamento di macOS Ventura nella settimana che inizia il 24 ottobre.

Apple sta testando il grande aggiornamento di macOS da alcuni mesi, dopo averlo svelato per la prima volta durante l'evento WWDC22 di giugno. Da allora gli sviluppatori e le anime coraggiose del programma beta pubblico hanno messo alla prova il software, pronti per il grande rilascio. A quanto pare, il rilascio è ormai a pochi giorni di distanza.

L'aggiornamento di macOS Ventura apporterà una serie di nuove funzionalità, tra cui la possibilità di modificare e annullare l'invio di iMessage, una modifica che renderà la funzionalità paragonabile a quella dell'iPhone. Altri miglioramenti includono la possibilità di utilizzare un iPhone come webcam, miglioramenti a Mail e altro ancora.

Gurman ritiene che l'aggiornamento di macOS Ventura debutterà insieme a iPadOS 16.1, un rilascio che aveva già previsto per la stessa settimana. Gli altri aggiornamenti software di Apple, tra cui iOS 16, watchOS 9 e tvOS 16, sono stati resi disponibili per il download il mese scorso. In genere Apple rimanda gli aggiornamenti di macOS a ottobre, ma l'aggiornamento di iPadOS è stato ritardato mentre l'azienda era alle prese con Stage Manager, un nuovo sistema di multitasking a finestre che ha causato problemi agli ingegneri di Apple durante i test beta.

I problemi di Stage Manager erano così gravi che Apple ha saltato completamente l'iPadOS 16, passando direttamente all'iPadOS 16.1.

Scritto da Oliver Haslam.