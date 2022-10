Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Vi abbiamo già dato la notizia che Apple sarà costretta ad adottare l'USB-C per gli iPhone a partire dal 2024 (o ad abbandonare del tutto la ricarica cablata), ma ora si ipotizza una transizione più rapida allo standard di ricarica per altri dispositivi.

Forse spinta dalla decisione del Parlamento europeo di rendere l'USB-C lo standard obbligatorio per i dispositivi venduti nell'UE, Apple aggiungerà la tecnologia agli accessori per Mac già dal prossimo anno.

Potrebbe anche cambiare la porta delle future custodie per la ricarica degli AirPods da Lightning subito dopo.

Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che gli accessori per Mac, come il Magic Mouse, il Trackpad e la tastiera, sono stati rinnovati per l'ultima volta diversi anni fa e che quindi sono in arrivo nuovi modelli. E che probabilmente Apple passerà al formato approvato prima del tempo: "Dato che le modifiche agli accessori per Mac sono poche e distanti tra loro, penso che sia una scommessa sicura che questi accessori passeranno all'USB-C nella loro prossima incarnazione", ha scritto nella sua newsletter Power On.

Ha anche aggiunto che tutte le iterazioni di AirPods saranno le prossime: "Scommetto che le prossime versioni degli AirPods normali, degli AirPods Pro e degli AirPods Max passeranno tutte all'USB-C, e la transizione dovrebbe avvenire entro il 2024".

Apple non è l'unica azienda che dovrà adottare l'USB-C in futuro. Tutti i telefoni, le cuffie, le fotocamere e gli altri dispositivi ricaricabili venduti negli Stati membri dell'UE a partire dal 2024 ne avranno bisogno. Questo dovrebbe significare anche la fine della Micro-USB.

Scritto da Rik Henderson.