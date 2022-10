Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il vociferato display Mini LED da 27 pollici di Apple arriverà nel primo trimestre del 2023, se un rapporto dell'autorevole analista Ross Young si rivelerà veritiero.

Scrivendo ai suoi super follower su Twitter, l'analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha affermato che Apple ha "spinto" il display verso il primo trimestre del 2023, dopo aver inizialmente ritenuto che il debutto fosse previsto per il 2022.

Il display era stato ipotizzato per la prima volta all'inizio dell'anno, prima che Young indicasse ottobre come potenziale finestra di lancio. Ora sembra improbabile, con un'attesa di altri mesi.

Al momento non si sa molto del display, a parte la sua caratteristica principale: l'uso della tecnologia Mini LED che potrebbe consentire una migliore riproduzione dei colori, livelli di nero più profondi e immagini HDR più vivaci. Tutte queste caratteristiche sarebbero utili per un display destinato ai professionisti, ma ciò significa anche che possiamo aspettarci un prezzo elevato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Senza alcuna conferma, a questo punto sembra logico un prezzo compreso tra le 1.499 sterline dello Studio Display e le 4.599 sterline del Pro Display XDR.

Le ragioni del ritardo segnalato non sono chiare, anche se la colpa potrebbe essere dei continui vincoli di fornitura. Da quando è iniziata la pandemia COVID-19 nel 2020, Apple ha faticato a tenere i prodotti in magazzino. Chi ordina un nuovo iPhone 14 Pro oggi deve affrontare una lunga attesa per la consegna, ad esempio. Anche i prodotti più vecchi, come i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, non se la passano molto meglio.

Ma le uscite di Apple nel 2022 non sono finite. Le voci di corridoio prevedono nuovi iPad e Mac M2 prima della fine dell'anno.

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo sistema rivoluzionario è stato una spinta enorme per i giocatori.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.