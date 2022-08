Come fare facilmente clic con il tasto destro del mouse su Mac e MacBook Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per gli utenti Mac che si avvicinano per la prima volta a un sistema operativo e a un hardware completamente nuovi è un vero e proprio trauma. Proprio quando si è capito qualcosa, si deve capire qualcos'altro. Ad esempio, come fare clic con il tasto destro del mouse su un Mac. Forse vi siete trovati su Internet a scorrere una pagina usando il trackpad del MacBook (che Apple chiama Force Touch) e all'improvviso avete voluto fare clic con il tasto destro per stampare rapidamente qualcosa. O forse eravate in Photoshop e volevate fare clic con il tasto destro del mouse per accedere a un menu secondario. Ci sono innumerevoli motivi per cui si potrebbe aver bisogno di fare clic con il tasto destro del mouse sul proprio Mac. Fortunatamente è facile da imparare e, una volta imparato, il clic con il tasto destro non sarà più un problema.

Apple chiama le opzioni del clic destro su un Mac "clic secondario". È possibile farlo con il trackpad Force Touch e il Magic TrackPad. Ma è necessario attivarlo e personalizzarlo nell'app Impostazioni del MacBook o del Mac.

Sul Mac, andare all'app Impostazioni > Preferenze di sistema Trackpad > Punta e clicca per modificare il funzionamento del trackpad. Qui è possibile attivare il "clic secondario".

In questo modo è possibile fare clic con il trackpad Force Touch del Mac proprio come su un computer Windows. È inoltre possibile impostare la modalità di funzionamento. È possibile fare clic o toccare con due dita sul trackpad, oppure fare clic nell'angolo inferiore sinistro o destro. Noi consigliamo "clicca o tocca con due dita". In questo modo, è sufficiente toccare o fare clic in un punto qualsiasi del trackpad del Mac con il dito puntatore e il dito medio insieme per accedere ai menu secondari.

Se utilizzate un mouse a due pulsanti collegato al Mac, potete semplicemente fare clic con il tasto destro del mouse. Questo è il bello del mouse a due pulsanti. Se si utilizza il Magic Mouse standard di Apple con un solo pulsante, è sufficiente tenere premuto il tasto Control mentre si fa clic. Se volete regolare la velocità di risposta ai clic, andate nel menu Apple > Preferenze di sistema > Mouse.

Apple ha una funzione chiamata "control-click" che consente di accedere ai menu di scelta rapida (o contestuali). Quando si fa clic con il controllo su un'icona, una finestra, la barra degli strumenti, la scrivania o un altro elemento, le opzioni visualizzate nel menu variano a seconda di ciò che si è cliccato. Il clic di controllo è supportato su qualsiasi Mac dotato di trackpad Force Touch o di Magic TrackPad e Magic Mouse.

Per fare clic con il controllo: Tenere premuto il tasto Control mentre si fa clic su un elemento utilizzando il trackpad o il mouse.

Consultate la pagina di supporto di Apple per il clic con il tasto destro del mouse su Mac. Inoltre, sono disponibili pagine di supporto per modificare le opzioni di clic secondario sul trackpad o sul mouse.

Scritto da Maggie Tillman.