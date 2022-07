Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato l'offerta Back To School in Europa, che prevede che gli studenti ricevano una carta regalo fino a 120 sterline con l'acquisto di un MacBook, un iMac o un iPad, oltre al 20% di sconto sull'Apple Care per proteggere il loro acquisto.

Lo sconto Apple per l'istruzione si applica agli studenti di college e università, in corso e appena ammessi, e ai loro genitori, oltre che al personale, agli insegnanti e ai docenti di ogni livello.

È necessario effettuare una verifica per assicurarsi di rientrare in una di queste categorie, ma una volta ottenuta, è possibile risparmiare su alcuni dei prodotti più recenti, tra cui il MacBook Air M2 in vendita dal 15 luglio 2022.

Con lo sconto education, l'Apple MacBook Air (M1, 2020) costa 898 euro, mentre il modello M2 costa 1149 euro. Sono disponibili anche i MacBook Pro, con il modello M2 da 13 pollici a partire da 1249 euro con lo sconto, il modello da 14 pollici a partire da 1708 euro e il modello da 16 pollici a 215 euro.

Per chi desidera un iMac, lo sconto per l'istruzione lo fa partire da €1124, mentre l'iPad Air parte da €526 con lo sconto per l'istruzione e l'iPad Pro da €711.

Con l'acquisto di un iPad si otterrà una carta regalo di 80 sterline, mentre per l'acquisto di un Mac si otterrà una carta regalo di 120 sterline. L'offerta Back to School è valida dal 14 luglio al 26 settembre 2022. Oltre alla carta regalo, gli studenti riceveranno anche un mese di Apple Music e Apple TV+ gratuiti. Al termine della prova, questi servizi costeranno 5,99 euro al mese per entrambi.

Scritto da Britta O'Boyle.