(Pocket-lint) - Apple ha presentato in anteprima i prossimi aggiornamenti software in arrivo per iPad, iPhone, Apple Watch e Mac durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) di giugno 2022 e ci sono alcune grandi novità.

Abbiamo dedicato un'analisi separata a iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9, ma qui ci concentriamo su macOS Ventura e sulle caratteristiche che porterà al vostro Mac.

Ecco tutto quello che sappiamo finora su macOS Ventura.

Data di presentazione: 6 giugno 2022

Data di rilascio: probabilmente ottobre 2022

Giunto alla 13a build, il prossimo software macOS - macOS Ventura - è stato presentato in anteprima all'inizio di giugno 2022 durante la WWDC. Apple ha annunciato una serie di funzionalità in arrivo con la build del software nel corso dell'anno, anche se è possibile che ne vengano rivelate altre al momento del rilascio del software.

Per ora non c'è una data precisa per il rilascio del software macOS Ventura, anche se ci aspettiamo che sia intorno a ottobre, come per macOS Monterey.

La beta pubblica di macOS Ventura non è ancora disponibile. Probabilmente sarà disponibile quest'estate, dopo un test per gli sviluppatori.

Potrete installare l'ultima beta pubblica di macOS a condizione che il vostro Mac sia compatibile e che facciate parte del programma software beta di Apple. Dopo aver aderito al programma, che è gratuito, potrete installare tutte le beta disponibili da testare.

In genere Apple è brava a supportare i dispositivi più vecchi con il suo nuovo software, anche se questa volta ci sono diversi Mac che non rientrano nell'elenco. Potreste anche scoprire che il vostro Mac supporterà il software, ma non tutte le nuove funzioni.

Ecco i dispositivi che possono eseguire macOS 13 Ventura:

iMac: 2017 e successivi

iMac Pro: 2017 e successivi

MacBook Air: 2018 e successivi

MacBook Pro: 2017 e successivi

Mac Pro: 2019 e successivi

Mac mini: 2018 e successivi

MacBook: 2017 e successivi

Ecco alcune delle nuove funzionalità che arriveranno su Mac con il rilascio di macOS Ventura.

Stage Manager è una nuova funzione in arrivo con macOS Ventura che organizza automaticamente le app e le finestre del Mac in un'unica vista per facilitare il passaggio da un'attività all'altra.

Abbiamo un articolo separato su Stage Manager che potete leggere per un'analisi più approfondita delle sue caratteristiche, ma in breve sarete in grado di passare da una finestra all'altra e da un'app all'altra con un solo clic. Potrete anche creare diversi gruppi di app per compiti e progetti specifici, disponendoli, ridimensionandoli e sovrapponendoli nel vostro layout ideale.

Continuity Camera consente di utilizzare l'iPhone come webcam con macOS Ventura. Quando si avvicina l'iPhone al Mac, quest'ultimo passa automaticamente all'iPhone come ingresso della fotocamera e funziona anche in modalità wireless.

Con questa funzione si ottiene anche il Centro della scena su qualsiasi Mac, poiché la funzione utilizza il sensore Ultra Wide dell'iPhone per assicurarsi che l'utente sia centrato nell'inquadratura mentre si muove. Se si utilizza la Continuity Camera, è disponibile anche la Desk View, che imita una telecamera dall'alto per mostrare la scrivania e il viso allo stesso tempo.

Mail riceve diversi aggiornamenti con macOS Ventura, tra cui una ricerca migliorata che offre risultati più precisi e completi.

Potrete anche annullare l'invio, programmare l'invio e vi verrà ricordato di seguire l'invio se non avete ricevuto una risposta e Mail pensa che ne stiate aspettando una. Inoltre, vi avvertirà se avete perso un allegato.

Con macOS Ventura, Spotlight avrà una ricerca delle immagini migliorata, che consentirà di trovare le immagini in Foto, Messaggi, Note, Finder e nel web direttamente da Spotlight.

Potrete anche utilizzare Live Text per cercare un'immagine in base al testo che contiene.

Inoltre, per Spotlight, sarà possibile utilizzare le Azioni rapide che permetteranno di fare cose come impostare una sveglia o avviare direttamente un focus.

Le prestazioni di Safari saranno migliorate con macOS Ventura e il software introdurrà anche una funzione chiamata Passkeys che offrirà un modo più sicuro e semplice di accedere, che si dice sia più forte di tutte le comuni autenticazioni a due fattori. Potete leggere tutte le informazioni su Passkeys nel nostro articolo separato.

I gruppi di schede condivise arriveranno anche in Safari con macOS Ventura, consentendo di condividere schede, segnalibri, inviare messaggi e avviare chiamate FaceTime direttamente da Safari. Tutte le schede saranno in un unico posto e se i vostri amici o familiari troveranno una scheda che desiderano aggiungere, potranno farlo.

Focus è stato lanciato nel 2021, ma con macOS Ventura si sta espandendo. Sarà possibile selezionare le app e le persone da cui si desidera ricevere le notifiche, consentendole o silenziandole, e sarà anche possibile filtrare o delimitare alcune app, come Calendario e Posta, con i Filtri Focus.

Messaggi è stato migliorato con le ultime versioni del software per iPhone, iPad e Mac, con l'introduzione della possibilità di modificare un messaggio. Sarà inoltre possibile annullare l'invio di un messaggio recente, purché entro 15 minuti, e contrassegnare qualsiasi messaggio come non letto.

Inoltre, SharePlay è stato aggiunto a Messaggi, consentendovi di guardare l'ultimo episodio del vostro programma preferito o di ascoltare una nuova canzone, mentre continuate la vostra conversazione. Ci saranno controlli di riproduzione condivisi per assicurarsi che voi e il vostro contatto siate sempre sincronizzati.

Anche la collaborazione sarà migliorata, grazie alla possibilità di condividere note, presentazioni, promemoria, gruppi di schede Safari e altro ancora, consentendo di iniziare subito a collaborare e di vedere gli aggiornamenti nel thread dei messaggi.

Gli aggiornamenti di Foto riguardano iPhone, iPad e Mac, come quelli di Messaggi. Una funzione chiamata Libreria foto condivisa iCloud consente di condividere foto e video senza problemi con un massimo di altre cinque persone. Ciò significa che tutti possono collaborare a un album e tutti hanno le stesse autorizzazioni per aggiungere, modificare ed eliminare le foto.

Si può scegliere cosa includere in base a una data di inizio o alle persone presenti nelle foto e si possono aggiungere le foto manualmente o ricevere suggerimenti intelligenti per aggiungerle. Sarà inoltre possibile aggiungere una foto direttamente dall'app della fotocamera, semplificando al massimo l'aggiunta all'album.

Con il precedente aggiornamento di macOS sono stati apportati notevoli miglioramenti a FaceTime, ma macOS Ventura porta Handoff all'app di videochiamata.

Potrete spostare una chiamata FaceTime da un dispositivo all'altro con un semplice clic, in modo da iniziare dall'iPhone e passare al Mac o viceversa.

Con macOS Ventura arriva su Mac l'app Orologio, che consente di vedere l'ora locale in diversi fusi orari, di impostare una sveglia o di chiedere a Siri che ora è in una certa città.

SharePlay arriva in Giochi con macOS Ventura, consentendo di unirsi e giocare insieme durante una partita multigiocatore che utilizza Game Centre. È presente anche una dashboard Game Centre ridisegnata che consente di visualizzare i risultati dei propri amici e di competere con loro.

Freeform è un'applicazione per la produttività che arriverà su Mac e iPad nel corso dell'anno e che vi permetterà di pianificare progetti e fare brainstorming di idee o disegnare con un amico. Sarà possibile condividere file, inserire link web, documenti, video e audio e collaborare in tempo reale.

macOS Ventura introdurrà una nuova barra laterale nelle Impostazioni di sistema del Mac che renderà più semplice la navigazione delle impostazioni e la configurazione del Mac.

La barra laterale sarà familiare agli utenti di iPad e iPhone e sarà quindi facile da usare.

macOS Ventura consentirà di bloccare una nota utilizzando la password di accesso al Mac, invece di dover ricordare una password separata. Ci saranno anche nuovi filtri personalizzabili nelle Cartelle intelligenti per consentire l'organizzazione in base alla data di creazione, agli allegati, alle liste di controllo e altro ancora.

Scritto da Britta O'Boyle.