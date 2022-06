Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha presentato il suo ultimo sistema operativo per Mac, macOS Ventura, in occasione della conferenza annuale degli sviluppatori.

Il sistema operativo che alimenta la linea di Mac dell'azienda, come il nuovo MacBook Air, sarà dotato di numerose nuove funzionalità e miglioramenti. Tra questi, un nuovo modo di fare multitasking e una maggiore attenzione a trasformare le linee di desktop e laptop dell'azienda in valide alternative ai giochi su PC.

Per quanto riguarda il multitasking, è in arrivo una nuova funzione chiamata Stage Manager. È stata progettata per risolvere il problema di avere troppe applicazioni aperte in singole finestre.

La funzione affronta questo problema consentendo di raggruppare le app in gruppi che rimangono visibili mentre si lavora su altre. È quindi possibile richiamarle facilmente nella finestra principale.

Come l'azienda fa con i suoi sistemi operativi iOS, ha anche migliorato la suite di app incluse nel sistema operativo.

Questo include funzionalità come la possibilità di programmare le e-mail. Ha ottimizzato notevolmente la funzionalità di ricerca in Mail e offre gruppi di schede condivise anche in Safari, che consente di condividere e collaborare alle ricerche sul web con amici e familiari.

Nel frattempo, Continuity consente di trasferire le chiamate FaceTime da un dispositivo all'altro. E c'è una nuova funzione chiamata Continuity Camera che consente di utilizzare la fotocamera dell'iPhone come webcam sul Mac senza dover collegare nulla.

L'aggiornamento macOS Ventura di Apple supporterà anche una nuova tecnologia di sicurezza chiamata PassKey, che elimina la necessità di memorizzare le password sul web. Utilizza le credenziali FaceID e Touch ID per accedere ai siti preferiti se questi supportano la nuova tecnologia standard del settore.

Le nuove funzioni saranno disponibili nel corso dell'anno, quando verrà rilasciato macOS Ventura. Tuttavia, l'azienda non ha menzionato i tanto vociferati miglioramenti all'area delle impostazioni del software di sistema per allinearlo a iOS.

Sarà disponibile come beta pubblica verso luglio, prima di essere disponibile per gli utenti Mac a settembre.

Scritto da Stuart Miles. Modifica di Rik Henderson.