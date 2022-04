Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple sta sviluppando nove nuovi Mac con processori M2, secondo un nuovo rapporto che ha scavato nei log degli sviluppatori.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che la maggior parte dei modelli Mac di Apple, a parte il nuovo Mac Studio e gli iMac, riceveranno un aggiornamento. Ha visto prove di un MacBook Air alimentato da M2 con una GPU a 10 core, così come un MacBook Pro entry-level M2 con le stesse specifiche. I MacBook Pro da 14 e 16 pollici e un nuovo Mac Mini e Mac Pro potrebbero anche ricevere il silicio Apple di nuova generazione.

Ci saranno probabilmente varianti M2 Pro e M2 Max del chip M2. Il Max avrà 12 core CPU e 38 core grafici (due core CPU e sei core GPU). L'M2 Pro, in particolare, potrebbe essere un'opzione per il Mac Mini.

Sommando il tutto, il MacBook Air, un Pro entry-level, due modelli del Mini, due modelli ciascuno del MacBook Pro da 14 e 16 pollici (con chip Pro e Max, rispettivamente), e il Mac Pro desktop sono tutti sul ponte per essere aggiornati con processori M2, ha detto Gurman. In particolare, non c'è menzione di alcun modello di iMac.

Si può supporre che Gurman abbia ottenuto queste informazioni dai log degli sviluppatori trapelati che hanno mostrato Apple che testa i computer alimentati da M2 con applicazioni di terze parti. Tuttavia, Bloomberg deve avere altre fonti disponibili, perché ha anche riportato che "almeno due Mac" potrebbero essere lanciati "intorno alla metà dell'anno". Sai cosa succederà a giugno? La conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple.

Forse sentiremo parlare di nuovi Mac alla WWDC 2022.

Scritto da Maggie Tillman.