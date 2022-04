Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un modello inedito di Mac Mini è stato menzionato nel codice di un recente aggiornamento del firmware dello Studio Display, sostenendo i suggerimenti che Apple potrebbe preparare un annuncio al WWDC 2022.

Come individuato dallo sviluppatore Steve Troughton-Smith, l'aggiornamento iOS 15.4 per lo Studio Display presenta un cenno ad un "Macmini10,1" - un codice di modello che non corrisponde a nessun dispositivo Mac Mini attuale o esistente.

Il mulino delle voci è un po' poco chiaro su quali nuovi Mac siano imminenti; per quello che vale, c'è un indizio concreto: il firmware dello Studio Display in spedizione fa riferimento a una macchina misteriosa non ancora identificata - un nuovo modello di generazione di Mac mini ("Macmini10,1"). La mia ipotesi: M2, non M1 Pro- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022

Questo, quindi, ha aggiunto carburante ai rapporti che indicano che Apple sta preparando aggiornamenti alla linea Mac a metà anno - o, almeno, all'inizio del secondo semestre.

Dato che un nuovo Mac Mini è stato anche accennato in ulteriori fughe di notizie a marzo, i punti sembrano unirsi.

Tuttavia, nonostante questo grande accenno, c'è ancora qualche conflitto per quanto riguarda l'ordine in cui i modelli Mac saranno effettivamente lanciati, con l'onnipresente leaker Apple Ming-Chi Kuo che in precedenza suggeriva che il Mac Mini di fascia alta sarebbe invece arrivato nel 2023, con una sostituzione per gli attuali modelli M1 più probabile per il 2022.

Inoltre, sulla carta, un nuovo Mac Pro e un Mac Mini di fascia alta sono ugualmente probabili, dato che sono gli unici due della linea che devono ancora passare da Intel ai chip Apple.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 · Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Qualunque cosa si finisca per vedere, sembra sempre più probabile che l'hardware sarà nel menu di questo giugno - o almeno poco dopo.

Potremmo anche vedere un nuovo MacBook Air, secondo le voci, ma sospettiamo che Apple sarebbe desiderosa di ripulire la sua normale linea di Mac prima di tuffarsi di nuovo in un aggiornamento dell'M2.

Scritto da Conor Allison.