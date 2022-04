Due nuovi Mac suggeriti per il WWDC, M2 MacBook Air e....?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ospiterà il suo evento annuale WWDC dal 6 giugno 2022 e senza dubbio annuncerà iOS 16 e l'altra famiglia di sistemi operativi next-gen in tutta la sua gamma.

Svelerà anche due nuovi Mac, si dice, con un paio di dispositivi previsti per il rilascio subito dopo.

Un MacBook Air M2 è stato vociferato per un po', quindi è più che probabile che sia uno di loro, ma che dire dell'altro?

Mark Gurman di Bloomberg scrive nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, in gran parte Apple-centrica, che dovremmo aspettarci un paio di Mac, MacBook Air incluso: "Mi è stato detto che ci sono due nuovi Mac in arrivo verso la metà dell'anno o all'inizio della seconda metà. Uno di questi sarà probabilmente il nuovo MacBook Air".

Questo fa sorgere la domanda sull'altro.

Oltre ad un nuovo Air, Gurman crede che Apple stia lavorando su modelli aggiornati di Mac mini e iMac da 24 pollici. Un sostituto per il MacBook Pro da 13 pollici potrebbe anche essere sulle carte.

Tuttavia, abbiamo spesso detto su Pocket-lint che ci aspettiamo che un nuovo Mac Pro sia annunciato presto e il WWDC sembra il posto giusto per questo.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Qualunque sia il caso, sarete in grado di guardare il WWDC virtuale questo giugno qui su Pocket-lint.

Scritto da Rik Henderson.