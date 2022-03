Il modello MacBook Air da 15 pollici potrebbe apparire nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un nuovo rapporto suggerisce che Apple sta preparando una nuova versione del suo popolarissimo MacBook Air, con l'intenzione di realizzare una versione più grande da 15 pollici per l'acquisto nel 2023.

Il MacBook Air, che non ha subito un rinnovamento del design da alcuni anni, è stato per molto tempo disponibile solo nell'attuale versione da 13 pollici, senza un'opzione per coloro che cercano un modello più grande.

Le informazioni provengono da Display Supply Chain Consultants , che compila un rapporto trimestrale di settore a cui solo gli abbonati possono accedere. Le sue conclusioni stanno filtrando, tuttavia, e una di queste è che Apple sta lavorando su un display per laptop più grande.

Ciò coincide con le voci degli ultimi mesi su Apple che ha tenuto a bada i modelli Air più grandi fino al debutto di una nuova versione del laptop, piuttosto che uno che si limita a sostituire l'ultimo silicio Apple quando esce.

Si spera che quella riprogettazione (per quanto leggera possa finire per essere) apparirà nel 2022, dando all'Air una nuova prospettiva di vita, quindi avrebbe senso se Apple prevedesse una nuova opzione di dimensione per esso nel 2023 come ulteriore modo per mantenere aumentare i livelli di entusiasmo tra i suoi consumatori.

Scritto da Max Freeman-Mills.