Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si pensa che Apple stia lavorando su un chip M2, un successore del chip M1 , e diversi rapporti hanno affermato che verrà utilizzato in un MacBook Air aggiornato e in una nuova versione del MacBook Pro da 13 pollici. Ora, 9to5Mac ha ribadito queste voci, sostenendo che Apple introdurrà due nuovi notebook con il chip M2 entro la fine dell'anno.

Più specificamente, 9to5Mac ha affermato che Apple introdurrà un ‌ MacBook Air‌ e un MacBook Pro da 13 pollici , entrambi funzionanti su ‌M2‌. Il sito ha una solida esperienza quando si tratta di prevedere la roadmap dei prodotti Apple. Ma anche l'analista Apple Ming-Chi Kuo è bravissimo in questo - e 9to5Mac ha affermato che la sua recente affermazione secondo cui la prossima generazione di "MacBook Air" utilizzerà l'"M1" o una versione aggiornata non è vera. Mentre Kuo ha affermato che il nuovo MacBook Air avrà un chip M1 aggiornato, 9to5Mac ha affermato che le sue "fonti affidabili" hanno affermato che la macchina è stata sviluppata con il chip M2.

Tieni presente che Mark Gurman di Bloomberg, che scriveva per 9to5Mac, ha anche recentemente riferito che il MacBook Air‌ vedrà una riprogettazione completa quest'anno.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 13 pollici, 9to5Mac ha affermato che Apple potrebbe abbandonare il bit "Pro" e chiamare il nuovo laptop un "MacBook". Non si sa una data di rilascio per queste macchine M2‌, ma probabilmente verranno rilasciate più avanti nel 2022. Dubitiamo che arriveranno prima del WWDC quest'estate , quando Apple annuncerà i suoi ultimi aggiornamenti software.

L'azienda di solito riserva i lanci di hardware per la primavera e l'autunno. Ha appena tenuto un evento di marzo, in cui ha annunciato un nuovo Mac Studio e display , iPad Air e iPhone SE.

Scritto da Maggie Tillman.