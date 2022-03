Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo appena avuto un importante annuncio di Apple Mac ma, questo è il modo in cui le cose stanno andando, ora non vediamo l'ora che arrivi il prossimo.

È stato riferito che, dopo il Mac Studio , un nuovo Mac mini potrebbe essere in arrivo anche nei prossimi mesi. E che è probabile che sfoggi il chipset Apple Silicon M2 ancora da annunciare.

In effetti, le fonti hanno detto a 9to5Mac che sono in fase di sviluppo due modelli: uno con M2, l'altro con un processore M2 Pro all'interno.

Il nuovo Mac mini avrebbe il nome in codice J474 ed era originariamente progettato per funzionare su chip M1 Pro o M1 Max. Tuttavia, Apple ha deciso di accantonare quell'idea per far posto al Mac Studio.

Si dice che il chip M2 di Apple sia dotato di una CPU a 8 core, come l'M1, ma di una GPU a 10 core. L'M2 Pro alza la posta con una CPU a 10 core.

I chipset M1 Max e M1 Ultra presenti in Mac Studio sono molto più potenti, soprattutto quando si tratta di prestazioni grafiche.

L'M1 Max ha una CPU a 10 core ma una GPU a 24 o 32 core (a seconda della variante). L'M1 Ultra è in effetti due chip M1 Max in esecuzione come uno, quindi offre effettivamente una CPU a 20 core e una GPU a 64 core.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Il nuovo Mac mini potrebbe fare il suo debutto durante il WWDC 2022 a giugno, si pensa.

Scritto da Rik Henderson.