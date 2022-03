Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il sito Web di Apple afferma che il nuovo e costoso monitor è compatibile con un'ampia gamma di Mac e anche con alcuni iPad , ma non si fa menzione di prodotti non Apple.

Dato che il nuovo Studio Display utilizza Thunderbolt 3 , si presume che anche i dispositivi Windows abilitati possano trarre vantaggio dal monitor.

The Verge riporta che questo è davvero il caso e una volta collegato a un PC Windows, il monitor si comporterà come ci si aspetterebbe insieme alla webcam e agli altoparlanti integrati.

Tuttavia, aspettati alcuni avvertimenti, il sito Web afferma che "le funzionalità della fotocamera Studio Display e gli aggiornamenti del firmware richiedono la connessione a un Mac".

Mentre Apple ha confermato che la webcam apparirà come una normale fotocamera USB , le funzionalità software come Center Stage non saranno disponibili.

Anche le altre funzionalità relative a MacOS non saranno disponibili, comprese le funzionalità Spatial Audio e Siri .

Se passi regolarmente da un MacBook per lavoro a un PC per gioco, lo Studio Display potrebbe essere diventato molto più attraente.

È importante controllare le specifiche Thunderbolt 3 della tua macchina (se lo supporta in primo luogo) poiché molti dispositivi non possono far fronte all'emissione di un segnale 5K 60Hz.

Per la maggior parte degli utenti di PC, la mancanza di supporto per l'aggiornamento del firmware sarà probabilmente un problema.

In tal caso, consigliamo invece di guardare l' MSI Prestige 341WU o l' LG Ultrafine 5K . Anche se dobbiamo ammettere, nessuno dei due è carino come il modello Apple.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Scritto da Luke Baker.