Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple lancerà un MacBook Air con un nuovo fattore di forma entro la fine dell'anno, afferma il famoso analista tecnologico Ming-Chi Kuo. Aggiungerà anche opzioni di colore extra, ha rivelato nel suo ultimo giro di previsioni.

Probabilmente fissato per un annuncio o una presa in giro durante il WWDC di giugno, il nuovo MacBook Air potrebbe entrare in produzione già nel secondo trimestre ed essere in vendita entro il terzo trimestre dell'anno, da luglio a settembre.

Contrariamente ad alcune voci precedenti , non verrà fornito con un display Mini LED , suggerisce. È anche probabile che contenga una versione del chipset M1 piuttosto che un M2 attualmente non annunciato.

Apple ha lanciato martedì il chip M1 Ultra al suo evento Peek Performance, che sarà disponibile nel nuovo computer desktop Mac Studio , e ha ulteriormente parlato del suo processore M1 Max. Tuttavia, sembrano essere riservati alle macchine destinate agli utenti esperti, quindi potremmo solo vedere lo stesso processore M1 adottato dal nuovissimo iPad Air lanciato anche durante l'evento.

Per quanto riguarda il nuovo form factor, Kuo non è specifico. Sebbene ci siano state altre voci, la società sta considerando di abbandonare il design affusolato del modello attuale per un approccio più MacBook Pro . Attendiamo ulteriori notizie con il fiato sospeso.

Scritto da Rik Henderson.