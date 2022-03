Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato a Pocket-lint di aver interrotto la produzione del suo iMac da 27 pollici senza piani per un nuovo modello.

Si aspetta invece che i clienti optino per la sua nuova combinazione Mac Studio e Studio Display , con prezzi a partire rispettivamente da £ 1.999 / $ 1.999 / € 2.299 e £ 1.499 / $ 1.499 / € 1.749.

L'ultimo iMac da 27 pollici è stato rilasciato nel 2020 e non è più in vendita. L' iMac da 24 pollici riprogettato con elaborazione M1 sarà l'opzione per coloro che continuano a desiderare un all-in-one.

In tutta onestà, il nuovo Mac Studio è molto più potente di qualsiasi iMac precedente, anche con il modello M1 Max entry-level. E il display da 27 pollici 5K Studio presenta uno schermo Retina notevolmente migliorato con tecnologia True Tone automatica per alleviare gli occhi stanchi.

Viene anche fornito con un proprio processore, l'A13 Bionic, per far funzionare la sua fotocamera e i suoi sistemi audio. C'è una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con Center Stage integrato.

Tuttavia, non possiamo fare a meno di lamentarci della perdita dell'iMac da 27 pollici, un classico nell'ultimo mezzo decennio circa. Speravamo di vedere la stessa estetica del design dell'ultimo 24 pollici fare il passo avanti, ma purtroppo non è così.

Scritto da Rik Henderson.