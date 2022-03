Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante il suo evento primaverile, Apple ha annunciato un desktop Mac Studio e un display Retina 5K da 27 pollici chiamato Studio Display.

È caratterizzato da un design per quasi tutto lo schermo, completo di bordi sottili, un involucro in alluminio e un profilo sottile.

Il supporto integrato ti consente di inclinare il display fino a 30 gradi e puoi regolarne l'altezza per adattarla al tuo spazio di lavoro. Apple ha affermato di aver caricato Studio Display con un "braccio di controbilanciamento" per rendere il display senza peso. C'è anche un'opzione adattatore VESA che ti consente di montare il display con orientamento orizzontale o verticale. Lo schermo stesso offre 218 pixel per pollice, 600 nit di luminosità e supporto per oltre un miliardo di colori. Ha anche TrueTone per un'esperienza visiva più naturale e un rivestimento antiriflesso.

C'è anche un'innovativa opzione di vetro con nanotexture, per ridurre ulteriormente l'abbagliamento.

Una delle cose più interessanti dell'Apple Studio Display è che è dotato di un chip A13 Bionic all'interno per alimentare l'impressionante fotocamera e sistema audio. C'è una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, la stessa fotocamera dell'iPad. Supporta la funzione Center Stage , quindi le videochiamate e le conferenze possono essere più coinvolgenti. Include anche una serie di "microfoni di qualità da studio", ha affermato Apple, oltre a un sistema audio a sei altoparlanti ad alta fedeltà composto da quattro woofer a cancellazione del rumore e due tweeter ad alte prestazioni.

E, grazie ad Apple Silicon, può elaborare il suono surround multicanale. Gli altoparlanti supportano anche l'audio spaziale per musica e video con Dolby Atmos.

Per quanto riguarda il modo in cui Studio Display si connette con gli altri dispositivi, ha tre porte USB-C che offrono velocità fino a 10 gigabit al secondo. C'è una porta Thunderbolt , che ti consente di collegare Studio Display e qualsiasi periferica collegata al tuo Mac con un unico cavo. Lo stesso cavo fornisce 96 watt di potenza, quindi può caricare qualsiasi notebook Mac e persino caricare velocemente un MacBook Pro da 14 pollici. Infine, Apple ha affermato che puoi collegare fino a tre Studio Display al tuo MacBook Pro, per creare uno spazio di lavoro impressionante.

Lo stesso Studio Display parte da $ 1.599 negli Stati Uniti e £ 1.499 nel Regno Unito . Quel prezzo include il supporto regolabile in inclinazione. Il supporto regolabile in inclinazione e in altezza e l'adattatore di montaggio VESA sono componenti aggiuntivi opzionali. Apple ha affermato che lo Studio Display e i suoi accessori saranno disponibili per l'acquisto dal 18 marzo 2022.

Apple sta inoltre lanciando una nuova opzione di colore argento e nero per la Magic Keyboard con Touch ID, il Magic Trackpad e il Magic Mouse per completare lo Studio Display.

Scritto da Maggie Tillman.