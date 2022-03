Apple Mac Studio è il primo desktop con M1 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato il Mac Studio, un nuovo computer desktop che prende il concetto Mini e lo porta al massimo.

Per cominciare, è il primo Mac con l'ultimo chipset Apple Silicon: M1 Ultra. Puoi ottenerlo con un chip M1 Max esistente, ma non appena esegui l'aggiornamento al nuovo Silicon, è ip a 3,8 volte più veloce dell'iMac più veloce sul mercato, afferma Apple.

Anche le prestazioni della GPU sono fino a 4,5 volte più veloci.

Il design del Mac Studio è simile all'impilatura di un Mac Mini sopra un altro. Ha bisogno dello spazio extra all'interno della custodia per le ventole potenti per mantenere il flusso d'aria in tutto, assicurando che l'intera struttura rimanga abbastanza fresca da funzionare in modo efficace.

Il Mac Studio può essere dotato di specifiche fino a 8 TB di memoria SSD fino a 7,4 GB/s. Sono inoltre disponibili fino a 128 GB di RAM con larghezza di banda della memoria fino a 800 GB/s.

Altre specifiche includono il supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e relativamente poche porte, come Ethernet, Thunderbolt 4, HDMI e uno slot per schede SDXC.

Parte da $ 1.999 / £ 1.999 / € 2.299 per il modello M1 Max e $ 3.999 / £ 3.999 / € 4.599 se vuoi M1 Ultra. E può arrivare fino a $ 7.999 / £ 7.999 / € 9.199 se desideri le specifiche assolute della linea superiore.

Tutti i modelli sono disponibili per il preordine ora per la spedizione dal 18 marzo 2022.

Puoi leggere di più sul nuovo chipset M1 Ultra proprio qui e sul relativo Studio Display da 27 pollici qui .

Scritto da Rik Henderson.