Apple M1 Max ha una funzione segreta che consente alla connessione UltraFusion di creare il super chip M1 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato il chip M1 Ultra, l'ultima aggiunta alla famiglia M1.

Apple lo ha descritto come una "svolta", perché l'M1 Max ha un connettore integrato che in precedenza non era stato rivelato e questo è il segreto dietro l'M1 Ultra.

Ciò consente ad Apple di collegare due chip M1 Max insieme, in modo che funzionino perfettamente insieme, utilizzando una tecnologia che Apple chiama UltraFusion.

Questo, afferma Apple, significa che l'M1 Ultra è visto come un chip, anziché due, quindi non c'è una nuova architettura da supportare.

Il risultato è che l'M1 Max è raddoppiato, offrendoti una CPU a 20 core e una GPU a 64 core. L'M1 Ultra è 8 volte più veloce dell'M1, quindi è un grande passo avanti in termini di prestazioni.

L'M1 Ultra sarà messo in funzione nel Mac Studio, un'evoluzione del design del Mac mini , ma potenziato per renderlo una centrale elettrica. Aderendo al design compatto, questo è un nuovo computer desktop Apple, progettato per sedersi sulla scrivania, ma ora alto 3,7 pollici.

Gran parte dell'altezza del Mac Studio è per ospitare il raffreddamento, mentre l'esterno ha una gamma completa di connettività. Ci sarà anche un monitor Studio, quindi seguilo, così puoi configurare uno spazio di lavoro completo. Il Mac Studio sarà disponibile con M1 Max o M1 Ultra, con prestazioni che sbalordiranno i modelli Mac Pro e iMac.

Scritto da Chris Hall.