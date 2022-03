Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un nuovo rapporto ha confermato le affermazioni secondo cui Apple sta lavorando a un nuovissimo dispositivo touchscreen pieghevole, uno che essenzialmente combina MacBook e iPad .

A seguito di un recente rapporto dell'analista del DDSC Ross Young, che ha indicato che Apple sta esplorando la possibilità di un dispositivo pieghevole da 20 pollici con touchscreen, Mark Gurman di Bloomberg ha ora confermato la voce nella loro newsletter Power On.

Secondo quanto riferito, il prodotto è ancora lontano anni dal potenziale lancio sul mercato, ma si dice che Apple sia in discussione con i fornitori della categoria sui dettagli di un pieghevole da 20 pollici.

È del tutto possibile che la nuova linea di prodotti sia pianificata per sostituire alla fine iPad e MacBook, anche se il fatto che un modello da 20 pollici sia sul tavolo potrebbe anche vederlo arrivare come una categoria di prodotti completamente nuova per l'azienda di Cupertino, anche .

Secondo la newsletter di Gurman, il dispositivo ibrido potrebbe anche arrivare contemporaneamente a un paio di altre nuove categorie di prodotti di alto profilo e a lungo vociferate per Apple.

"L'azienda potrebbe utilizzare uno schermo pieghevole da 20 pollici collegato a una tastiera fisica, o avere solo un lato del display che funge da tastiera virtuale. Mi è stato detto che Apple ha effettivamente esplorato un MacBook/iPad pieghevole a doppio schermo ibrido che adotterebbe il secondo approccio: scambierebbe la tastiera fisica e il trackpad con una base completamente touch-screen.

"Se è così, Apple potrebbe rilasciare un prodotto dirompente come questo intorno al 2026, che è più o meno il periodo in cui potrebbe lanciare il suo tanto atteso progetto Apple Car e occhiali AR", ha affermato.

Poiché questa è la seconda volta in tante settimane che emergono i sussurri che circondano il dispositivo ibrido, la sua legittimità sta sicuramente crescendo. Tuttavia, vale sicuramente la pena dare un'occhiata anche a queste voci. Dato che il lancio proposto per il prodotto è ancora lontano molti anni, c'è tutto il tempo perché questo venga scartato, ritardato o addirittura alterato in modo irriconoscibile.

Tornando al qui e ora, ovviamente, vale la pena sottolineare che si dice che Apple si stia preparando per un evento di marzo, forse per annunciare l'arrivo dei modelli di MacBook M2 .

Resta sintonizzato per saperne di più non appena lo riceviamo.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Scritto da Conor Allison.