Quando Apple annuncerà i nuovi Mac con chip M2? Presto, forse

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di rilasciare diversi nuovi Mac con processori aggiornati nella prima metà dell'anno.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman tramite la newsletter Power On, Apple potrebbe presentare un MacBook Pro da 13 pollici, un Mac Mini, un iMac da 24 pollici e un MacBook Air progettato , tutti con il presunto chip M2, che si pensa sia leggermente CPU più veloce del chip M1 originale. Mantiene la stessa architettura a otto core, ma i suoi core grafici possono essere potenziati a nove o 10.

Per quanto riguarda l'arrivo di questi nuovi Mac, almeno un nuovo modello di Mac dovrebbe debuttare in un evento ancora da annunciare l'8 marzo 2021.

Gurman ritiene che due dei più vecchi Mac con tecnologia Apple Silicon della gamma attuale, il MacBook Pro entry-level e il Mac mini , siano probabilmente i prossimi in linea per essere aggiornati. Il Mac Mini, in particolare, potrebbe essere aggiornato con un'opzione M1 Pro e M2. Gurman si aspetta anche che un iMac Pro più grande con chip M1 Pro e M1 Max sostituisca l'attuale iMac Pro da 27 pollici, mentre un Mac Pro più piccolo arriverà "con l'equivalente di due o quattro chip M1 Max". Ma Apple potrebbe aspettare fino a maggio o giugno 2022 per annunciare un altro round di versioni per Mac.

Quindi, per chiarire, ti aspetti una o due nuove versioni di Mac a marzo, seguite pochi mesi dopo da altri nuovi Mac.

Apple ha probabilmente altri annunci hardware nella manica per il suo evento di marzo. Si prevede di svelare un iPhone SE 5G e un iPad Air 5G. Rilascerà anche iOS 15.4 con Face ID adatto alle maschere.

Un iPhone 14 e un Apple Watch Series 8 non dovrebbero arrivare fino alla fine del 2022. Oltre a ciò, nel 2023, Gurman pensa che Apple potrebbe rilasciare versioni Pro e Max del chip M2 insieme all'M3.

Tieni presente che è passato più di un anno da quando Apple ha annunciato per la prima volta il suo primo chip M1 interno , seguito successivamente dalle varianti M1 Pro e M1 Max.

Scritto da Maggie Tillman.