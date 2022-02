Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alcune prime voci indicavano un potenziale rilascio nella primavera del 2022 per un nuovo iMac Pro con un display mini-LED , ma sembra essere stato ritardato.

L'analista della supply chain, Ross Young, si aspetta che il nuovo iMac Pro venga lanciato non prima dell'estate.

Ross Young ha un curriculum eccellente ed è stato l'unico analista a riferire che i MacBook Pro 2021 sarebbero dotati di pannelli mini-LED .

Sia in un post su Twitter che nel rapporto settimanale di Display Supply Chain Consultants , Young ha spiegato che il nuovo iMac Pro sarà ancora dotato di retroilluminazione mini-LED ma con meno zone rispetto a iPad mini-LED e Macbook Pro .

Come riportato nel DSCC Weekly di oggi, non ci aspettiamo più che l'Apple iMac Pro venga lanciato in primavera. Sembra più estate. Sempre con una retroilluminazione MiniLED, ma meno MiniLED/zone rispetto a iPad/MacBook Pro. — Ross Young (@DSCCRoss) 31 gennaio 2022

Nel rapporto, Young ha spiegato ulteriormente: "Alla fine dello scorso anno, avevamo indicato che un nuovo iMac Pro mini-LED sarebbe arrivato nel 2022. Pensavamo che sarebbe arrivato in primavera, ma ora sappiamo che potrebbe essere estate. Ovviamente, potrebbe essere ritardato ulteriormente in autunno. Una delle sfide di approvvigionamento che Apple ha con questo prodotto è ottenere più MiniLED".

"In termini di display, abbiamo sentito che potrebbe non avere tante zone mini-LED e mini-LED come quelle che si possono trovare su iPad Pro e MacBook Pro. Ci stiamo anche chiedendo se sarà IGZO o meno. Lo farei "Non credo che sia così, dal momento che il consumo di energia è meno preoccupante e ci sarebbero pochi vantaggi nel limitare l'aggiornamento su un monitor fino a 24 Hz come può fare IGZO."

Se le scoperte di Young si rivelano vere, pensiamo che il nuovo iMac Pro sarà molto probabilmente annunciato al WWDC 2022 a giugno, ma solo il tempo lo dirà.

Scritto da Luke Baker.