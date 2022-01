Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha finalmente iniziato a implementare Universal Control, ma per provarlo devi installare le ultime versioni beta degli sviluppatori per iPadOS e macOS Monterey .

La tanto attesa funzionalità, che Apple ha annunciato al WWDC 2021 , non è ancora disponibile per i consumatori tramite aggiornamenti software ufficiali, ma è abilitata per impostazione predefinita nelle versioni beta di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 per sviluppatori . Se li installi, vedrai tre opzioni per Universal Control etichettate con tag beta.

Tieni presente che Universal Control è un'espansione del sistema Continuity di Apple. Con esso, puoi utilizzare un solo mouse e tastiera per spostarti senza problemi tra un Mac e un iPad, senza bisogno di configurazione. Puoi trascinare e rilasciare il contenuto tra i dispositivi, spostando il mouse su tutti i display come se fossero collegati.

Puoi leggere tutto su Universal Control e su come funziona nella guida di Pocket-lint.

Apple originariamente intendeva rilasciare Universal Control lo scorso autunno, ma ha mancato quella finestra di rilascio. Ora è previsto per questa primavera e il fatto che sia disponibile in versione beta è una buona indicazione che potrebbe effettivamente essere rilasciato presto, possibilmente con il rilascio ufficiale di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 per il pubblico.

Giovedì Apple ha anche rilasciato una beta di iOS 15.4, aggiungendo la possibilità di utilizzare Face ID indossando una maschera e anche nuove emoji.

Scritto da Maggie Tillman.