AMD rivela le CPU mobili Ryzen 7000 con fino a 16 core e 32 thread

(Pocket-lint) - Oltre a una serie di nuove GPU mobili, AMD ha rivelato anche una serie di processori mobili Ryzen 7000 al CES di quest'anno.

Questa gamma di nuovi processori per computer portatili promette di includere alcune potenti CPU in grado di sfidare l'ultima offerta di Intel. Ma mentre Intel fa affermazioni audaci con il suo primo processore a 24 core per computer portatili, anche AMD è pronta a offrire prestazioni superlative con la sua offerta mobile di punta.

Tra questi, il processore di fascia alta Ryzen 9 7945HX, con 16 core e 32 thread e una frequenza di boost fino a 5,4 GHz. Mentre Intel dichiara di avere 24 core con il suo design ibrido Big Little core (con un mix di P-core ed E-Core), AMD utilizza core a piena velocità su tutta la linea.

AMD afferma che il processore Ryzen 9 7945HX offre un salto significativo in termini di prestazioni rispetto al chip 6900HX della generazione precedente. L'aumento delle prestazioni è del 18% in single-thread e del 78% in multithread.

Vale la pena notare, tuttavia, che questa CPU di punta funzionerà con un TDP compreso tra 55 e 75 W, il che significa che AMD punta alle prestazioni piuttosto che alla durata della batteria. Mentre le CPU della serie Ryzen 7040 HS, meno assetate di energia, funzioneranno con un TDP compreso tra 35 e 45 W, il che rappresenta un equilibrio più ragionevole tra potenza e prestazioni.

Nel frattempo, AMD ha dichiarato che i processori Ryzen 7040 supporteranno anche Ryzen AI, che secondo AMD è "il primo hardware dedicato all'intelligenza artificiale in un processore x86". Grazie a questa intelligenza artificiale, queste ultime CPU per computer portatili saranno in grado di eseguire il multitasking in modo più efficace e, secondo AMD, supereranno anche le prestazioni della CPU M2 di Apple di ben il 20%, oltre a essere più efficienti dal punto di vista energetico.

I nuovi computer portatili con queste e altre CPU della gamma saranno disponibili nei prossimi mesi, a partire da febbraio, presso Alienware, ASUS, Lenovo, MSI e altri.

Scritto da Adrian Willings.