AMD ha presentato le GPU Radeon RX 7000 che arriveranno sui laptop nel 2023

(Pocket-lint) - Durante il CES 2023 AMD ha rivelato diverse novità per i suoi prodotti, tra cui una nuova linea di processori mobili della serie Ryzen 7000 e le GPU mobili Radeon RX 7000 con tecnologia RDNA 3. L'azienda punta al gioco ad alte prestazioni a 1080p sui portatili con le sue GPU Radeon RX 7600M XT e 76M.

L'azienda punta al gioco a 1080p ad alte prestazioni sui portatili con le sue GPU Radeon RX 7600M XT e 7600M, ma sta anche rilasciando alcune altre opzioni per i portatili sottili e leggeri più accessibili.

Le GPU mobili di fascia alta sono in grado di offrire un'efficienza energetica "eccezionale" e sono ideali per i giochi a 1080p con impostazioni ultra o per la creazione di contenuti sui portatili da gioco di fascia alta.

Con queste ultime GPU mobili AMD sfrutta al massimo l'efficienza dell'architettura AMD RDNA 3 per offrire la migliore esperienza di gioco su laptop, anche su portatili sottili e leggeri.

La punta di diamante di questi nuovi processori grafici è la AMD Radeon RX 7600M XT, dotata di 32 unità di calcolo supportate da 8 GB di memoria GDDR6. Secondo AMD, questa GPU per computer portatili è paragonabile alla scheda grafica RTX 3060 di Nvidia per computer desktop, un'affermazione davvero audace. Infatti, l'azienda sostiene che offre il 26% di FPS in più rispetto all'offerta di Nvidia, il che equivale a 184 FPS in Hitman 3 giocando con le impostazioni massime.

L'attenzione di AMD per l'efficienza energetica si traduce in una GPU per laptop di fascia alta che consuma fino a 120 watt, mentre altri modelli come la RX 7700S e la 7600S ne consumano ancora meno. La Radeon RX 7700S è interessante perché ha le stesse 32 unità di calcolo e 8 GB di RAM della Radeon RX 7600M XT, ma raggiunge un consumo massimo di 100 watt. Tuttavia, AMD afferma che è in grado di gestire oltre 80 FPS in Cyberpunk 2077.

Nella fascia più economica si trovano le RX 6550M, RX 6450M e RX 6550S GPUS. Queste utilizzano la vecchia architettura AMD RDNA 2, ma riescono comunque a gestire fino a 16 unità di calcolo e 4 GB di RAM. Queste GPU dovrebbero contribuire a offrire una gamma più ampia di portatili da gioco a prezzi accessibili per chi ha un budget limitato.

Queste GPU saranno disponibili in una serie di portatili da gioco nel corso del 2023. Insieme ai miglioramenti delle prestazioni tramite l'upscaling FidelityFX Super Resolution 3.0 e Smart Shift RSR.

Altri punti salienti sono il supporto di DisplayPort 2.1, l'accesso agli acceleratori di raytracing di seconda generazione e il supporto completo della codifica AV1.

Scritto da Adrian Willings.