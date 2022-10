Come guardare l'evento livestream AMD RDNA 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - AMD ha annunciato l'organizzazione di un evento livestream chiamato "together we advance_gaming" per presentare l'hardware grafico AMD Radeon di nuova generazione.

L'azienda ha dichiarato che presenterà la "nuova architettura AMD RDNA 3 ad alte prestazioni ed efficienza energetica" e mostrerà come questa nuova tecnologia offrirà nuovi livelli di prestazioni ai giocatori e ai creatori di contenuti.

Quando si svolge il livestream di AMD?

L'evento livestream di AMD "together we advance_gaming" si terrà il 3 novembre 2022. Il livestream sarà trasmesso sul canale YouTube di AMD ai seguenti orari:

Los Angeles - ore 13:00 PDT

New York - ore 16:00 EDT

Londra - 20:00 BST

Berlino - 21:00 CET

Tokoyo - 5 am JST (venerdì)

Cosa viene annunciato?

Al momento non ci sono molti dettagli su ciò che verrà rivelato durante l'evento. È probabile che AMD annunci la serie di schede grafiche Radeon RX 7000.

AMD ha dichiarato di puntare a un aumento del 50% circa delle prestazioni per watt con la prossima generazione di schede grafiche. Non ci sono ancora notizie ufficiali su cosa questo si traduca in termini di prestazioni di gioco.

Si pensa però che ci saranno alcuni cambiamenti e aggiornamenti significativi all'architettura delle GPU dell'azienda. Tra questi, una "unità di calcolo riarchitettata" e una "pipeline grafica ottimizzata", anche se resta da capire cosa questo significhi.

È interessante notare che AMD ha dichiarato che il suo obiettivo è anche quello di rendere le future schede grafiche più efficienti dal punto di vista energetico. Parlando con Tom's Hardware, Sam Naggziger, SVP e Product Technology Architect di AMD, ha spiegato:

"La domanda di prestazioni di gioco e di calcolo sta, se non altro, accelerando e, allo stesso tempo, la tecnologia di processo sottostante sta rallentando in modo piuttosto drammatico - e il tasso di miglioramento. Quindi i livelli di potenza continueranno a salire. Ora, abbiamo una roadmap pluriennale di miglioramenti di efficienza molto significativi per compensare questa curva, ma la tendenza è quella".

Questo potrebbe significare che la prossima generazione avrà requisiti di consumo energetico inferiori a quelli delle schede grafiche Nvidia della serie 40. Non ci resta che aspettare e vedere.

Scritto da Adrian Willings.