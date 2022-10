Windows 11 potrebbe compromettere le prestazioni di AMD Ryzen 7000

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riportato, i possessori delle veloci CPU Ryzen 7000 di AMD potrebbero scoprire che non sono così veloci come dovrebbero essere quando si gioca con Windows 11.

Sebbene le CPU AMD Ryzen 7000 siano più che capaci, essendo i chip più recenti e migliori dell'azienda, al momento non si traducono in giochi ad alta velocità quando si esegue Windows 11. Questo è quanto emerge dai test condotti da CapFrameX e Hardware Unboxed, che hanno condiviso i loro risultati su Twitter. Secondo loro, c'è qualcosa che non va, e sembra che la colpa sia dello scheduler dei thread di Windows 11.

Innanzitutto, i risultati. Durante l'esecuzione di Metro Exodus è emerso che i precedenti chip AMD erano in grado di garantire fino a 176 fotogrammi al secondo, un numero che è sceso a 151 fotogrammi al secondo quando è stato utilizzato il Ryzen 9 7950. L'opinione comune è che la configurazione a doppio Core Compute Die (CCD) del nuovo chip stia causando il malfunzionamento del thread scheduler, con conseguenti ripercussioni sul frame rate.

Aggiornamento con SMT disattivato. La disattivazione dell'SMT può quasi risolvere la perdita di prestazioni.



Cosa significa? Forse la riduzione del pool di thread del gioco riduce la probabilità che 2 degli N thread che condividono i dati siano distribuiti su diversi CCD, perché N/2 su 2 è molto più piccolo di N su 2. https://t.co/vqnG79pWKB pic.twitter.com/nP7sVpOWCu- CapFrameX (@CapFrameX) October 15, 2022

I test hanno dimostrato che la disabilitazione del secondo CCD sui chip più recenti ha migliorato leggermente le prestazioni. E, realisticamente, chi vuole iniziare a disabilitare parti del proprio nuovo chip di punta - e costoso -? Nessuno, ecco chi.

La pistola fumante è stata trovata quando CapFrameX ha testato cosa sarebbe successo disabilitando il Simultaneous Multithreading (SMT) e i risultati sono stati che le prestazioni sono migliorate ancora una volta, anche se non ai livelli che chi utilizza il miglior chip prodotto da AMD si aspetterebbe. Anche l'utilizzo di un singolo chip CCD ha migliorato ulteriormente le prestazioni, puntando il dito contro il thread scheduler di Microsoft.

Cosa succederà ora? Probabilmente ora spetta a Microsoft rilasciare una patch per Windows 11 che risolva il problema, ma per il momento i possessori di chip AMD Ryzen 7000 farebbero meglio ad aspettare. E lo stesso potrebbe valere anche per chi sta pensando di acquistarli.

