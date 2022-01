Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante l'evento livestream 2022 Product Premiere di AMD, l'azienda ha rivelato una massa di nuovi prodotti, tra cui di tutto, dalle nuove CPU Ryzen alle GPU mobili.

Il presidente e CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, ha utilizzato l'evento per rivelare 30 nuovi prodotti AMD. Con un sacco di cose per entusiasmare giocatori e creatori per l'anno a venire.

Hai sentito prima qui. Saluta il processore Ryzen serie 6000. #AMD2022 pic.twitter.com/1uHW3CIQm6 — PC AMD (@AMDPC) 4 gennaio 2022

Incluso nell'annuncio c'era la rivelazione di 20 nuove CPU della serie AMD Ryzen. Questi processori sono basati sull'architettura core Zen 3+ da 6 nm e includono la grafica su chip AMD RDNA 2. Tra le nuove CPU c'è una linea di processori della serie U progettati per notebook sottili e leggeri e processori mobili della serie H per potenti laptop da gioco e creativi.

Questi ultimi processori AMD promettono ancora di più per le line-up di laptop di quest'anno. Con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 con audio LE, PCI Gen 4 e memoria LPDDR5.

Sul lato desktop, c'è il processore desktop Ryzen 7 5800X3D, che si dice sia "il processore di gioco più veloce del mondo" in grado di offrire giochi a 1080p del 5% più veloci rispetto alla concorrenza.

AMD ha anche rivelato cinque nuove GPU mobili AMD Radeon RX 6000M Series e Radeon RX 6000S Series per offrire prestazioni di gioco "epiche" per la prossima generazione di laptop nel 2022.

La società ha mostrato le GPU desktop AMD Radeon RX 6500 XT e Radeon RX 6400 progettate per offrire prestazioni eccezionali a 1080p.

AMD ha a disposizione un riepilogo da guardare se si desidera recuperare il ritardo su ciò che è stato annunciato senza rivedere l'intera vetrina del prodotto: