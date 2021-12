Come guardare la premiere del prodotto 2022 di AMD in diretta dal CES

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - AMD ha annunciato che terrà un keynote durante il CES in cui svelerà una serie di nuovi prodotti rivolti a giocatori, creatori e utenti di PC mobili.

Allinizio di gennaio, lazienda mostrerà una serie di cose, tra cui i prossimi processori AMD Ryzen e anche le soluzioni grafiche AMD Radeon.

Abbiamo già visto suggerimenti su alcuni di questi prodotti, comprese le anticipazioni di altri marchi che utilizzeranno parti AMD nei loro laptop, ma si sa ancora poco.

Segna sul calendario martedì 4 gennaio e unisciti al CEO di AMD @LisaSu per il nostro evento livestream in anteprima del prodotto #AMD2022. Non vediamo lora di mostrare le nostre ultime innovazioni nel campo dellelaborazione ad alte prestazioni: ci vediamo allora!