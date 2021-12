Che cos'è AMD FidelityFX Super Resolution? E come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - All'inizio di giugno 2021, durante il keynote del Computex di AMD, l'azienda ha rivelato una serie di novità, tra cui le GPU mobili alimentate da RDNA 2 e FidelityFX Super Resolution.

AMD FidelityFX Super Resolution è la risposta di AMD al deep learning supercampionamento (DLSS) di Nvidia . Ma cosa fa e come funziona?

In teoria, AMD FidelityFX Super Resolution è una tecnologia progettata per offrire ai giocatori il meglio di entrambi i mondi. Una volta attivato, non dovrai più scegliere tra frame rate elevati e grafica ad alta risoluzione.

FidelityFX Super Resolution (aka FSR) è essenzialmente progettato per migliorare la tua grafica mentre giochi. Ti consente di produrre grafica con una frequenza fotogrammi più elevata ma anche a 4K. Quindi, mentre il motore di gioco esegue il rendering a 1080p, ad esempio, l'output finale è 1440p o 4K.

La tecnologia di AMD utilizza un "algoritmo avanzato di ricostruzione dei bordi" per eseguire l'upscaling di ogni frame inviato.

In modo simile al DLSS di Nvidia, FidelityFX Super Resolution di AMD ha quattro diverse modalità. Ultra qualità, qualità, bilanciato e prestazioni. Ad un'estremità dello spettro, hai Ultra Quality che si concentra sulla migliore grafica mentre Performance ti dà il più alto FPS.

L'idea è che la modalità Ultra Quality ti darebbe frame rate più elevati di quelli che otterresti provando a eseguire i giochi in modo nativo ad alta risoluzione.

FidelityFX Super Resolution fa apparentemente due passaggi per migliorare la qualità visiva della grafica finale. Il primo è un algoritmo di upscaling per la ricostruzione dei bordi che revisiona la grafica e il secondo che rende più nitida l'immagine finale e aggiunge più chiarezza.

È interessante notare che la risoluzione iniziale cambia a seconda della modalità selezionata. Ad esempio, dove l'output finale è 4K, la modalità Ultra Quality inizialmente eseguirà il rendering a 2954 x 1662 prima dell'upscaling. Mentre la modalità qualità utilizzerà 2560 x 1440 e la modalità bilanciata utilizzerà 2259 x 1270 mentre la modalità prestazioni utilizzerà 1080p.

FidelityFX Super Resolution è progettato per funzionare con molte più schede grafiche rispetto all'offerta DLSS di Nvidia. Allo stato attuale, FSR è supportato dalle schede grafiche RX 6000, RX 5000, RX 500 e 400 di AMD. È interessante notare che funzionerà anche su una varietà di GPU Nvidia, dalle schede della serie 10 in poi.

Così com'è FSR è compatibile con più di 100 processori AMD con grafica Radeon e GPU Radeon.

FSR è ora generalmente disponibile per l'uso. Se hai l'attrezzatura giusta e un gioco che lo supporta, tutto ciò di cui hai bisogno è l'ultimo driver AMD Radeon per iniziare.

A causa della natura aperta di FSR, c'è la possibilità che appaia anche su console in futuro.

Come il DLSS di Nvidia, FidelityFX Super Resolution si affida agli sviluppatori di giochi per aggiungere l'opzione per usarlo nei loro giochi. AMD afferma che ci sono 80 sviluppatori di giochi che lavorano per raggiungere questo obiettivo e ci sono oltre 70 giochi che attualmente lo supportano ora o lo faranno presto. Questi giochi includono:

Anno 1800

Asterigos

Arcadegeddon

Baldur's Gate III

ciclo della morte

DOTA 2

Bordo dell'eternità

Genio del male 2

dio

A terra

Hellblade: il sacrificio di Senua

Horizon Zero Dawn Edizione Completa

FarCry 6

Simulatore agricolo 22

abbandonato

Ghostrunner

Kingshunt

Il viaggio del costruttore di Lego

Myst

Necromunda: mercenario

Resident Evil: Villaggio

Remake dello spadaccino

Resistenza del terminatore

Il Riftbreaker

Conseguenze della guerra mondiale Z

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

22 serie di corse

Ci saranno più giochi in futuro e ora puoi vedere l'elenco e richiedere supporto per i tuoi giochi preferiti.

AMD ha pubblicato una breve featurette su YouTube che mostra il lavoro di ottimizzazione svolto per Far Cry 6 . In quel video, la società ha mostrato esempi delle proprie capacità e modifiche di Ray Tracing per aiutare i giocatori a ottenere il massimo dal gioco.

Uno di questi miglioramenti includeva il supporto FidelityFX Super Resolution in cui il gioco viene mostrato con 90FPS anziché 60FPS con le stesse impostazioni grafiche. Anche se non viene mostrato quali impostazioni sono state utilizzate esattamente, né l'hardware su cui era in esecuzione il gioco, è comunque un bel miglioramento delle prestazioni.