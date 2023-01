Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Acer ha approfittato del CES 2023 per presentare un aggiornamento dei suoi portatili Aspire 3 e Aspire 5, potenziando le opzioni di fascia media con alcune nuove specifiche.

Innanzitutto, l'Aspire 5 viene potenziato con processori Intel di 13a generazione, per prestazioni più veloci e multitasking, e con l'opzione di schede grafiche discrete Nvidia GeForce RTX 2050 per capacità grafiche sorprendentemente potenti.

Questi extra faranno lievitare il prezzo, presumiamo con sicurezza, così come la possibilità di aggiungere opzioni di archiviazione M.2 e RAM extra, rendendo l'Aspire 5 potenzialmente una scelta un po' strana quando i modelli di fascia più alta sono disponibili con queste caratteristiche integrate.

Inoltre, offrirà la possibilità di scegliere tra display a 1080p o 1440p, rendendo la configurazione davvero personalizzabile, almeno in base a ciò che si desidera.

L'Aspire 3, invece, sarà una vera opzione economica, con il sottile chip i3-N di Intel per prestazioni che difficilmente lasceranno a bocca aperta qualcuno.

Non abbiamo ancora i prezzi di nessuno dei due modelli, anche se in entrambi i casi la personalizzazione offerta implica che dovrete scegliere il portatile che desiderate per avere un'idea precisa di quanto vi costerà.

Tuttavia, non si tratta dei portatili più affascinanti che Acer ha presentato durante il CES 2023, per cui vi invitiamo a consultare il nostro hub Acer per ulteriori notizie.

Scritto da Max Freeman-Mills.