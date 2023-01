Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Acer ha annunciato la sua linea Swift per il 2023, che comprende due modelli completamente nuovi, Swift Go 14 e Swift Go 16. Questi nuovi modelli si aggiungono a Swift 14 e Swift X 14, entrambi ultraportatili ad alte prestazioni.

Lo Swift 5 di Acer è stato uno dei nostri portatili preferiti del 2022 e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà il marchio quest'anno.

Vediamo cosa offre ciascun modello.

Acer Swift Go

Lo Swift Go sarà disponibile con un display da 14 o 16 pollici, entrambi i modelli sono dotati di pannelli OLED 16:10 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il display vanta una luminosità di picco di 500 nit, una copertura DCI-P3 del 100 percento e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Il modello da 14 pollici ha una risoluzione di 2,8K (2880 x 1800), mentre il 16 pollici ha un pannello da 3,2K (3200 x 2000).

Sono alimentati dai chip Intel di 13a generazione della serie H e sono verificati nell'ambito della piattaforma Intel Evo. In alcune regioni saranno disponibili anche versioni alimentate da AMD.

Entrambi i modelli hanno tastiere retroilluminate e trackpad OceanGlass ecologico di Acer, oltre alla connettività Thunderbolt 4 (sui modelli Intel).

A bordo c'è una webcam ad alta risoluzione da 1440p e un sistema di raffreddamento a due ventole aggiornato.

I laptop Swift Go supportano fino a 2 TB di storage PCIe Gen 4 e fino a 16 GB di LPDDR5.

Il modello da 16 pollici sarà disponibile in Nord America a giugno, a partire da 899,99 dollari, e in Europa a marzo, a partire da 1099 euro.

Il modello da 14 pollici sarà disponibile in Nord America da maggio, sempre a partire da 899,99 dollari, e in Europa da febbraio, a partire da 999 euro.

Acer Swift 14

Lo Swift 14 ha un design simile a quello del modello dell'anno scorso, con uno chassis lavorato a CNC con accenti dorati in una colorazione Mist Green o Steam Blue.

Il modello passa ai nuovi processori Intel serie H di 13a generazione per aumentare le prestazioni, pur continuando a offrire un'autonomia di 9,5 ore.

È possibile scegliere tra due opzioni di schermo touchscreen da 14 pollici, con risoluzione WQXGA (2560 x 1600) o WUXGA (1920 x 1200).

Questo modello dispone anche di una webcam a 1440p, con supporto Windows Hello e lettore di impronte digitali integrato.

L'Acer Swift 14 pesa solo 1,2 kg ed è spesso solo 14,95 mm. Sarà disponibile negli Stati Uniti da marzo, a partire da 1299,99 dollari.

In Europa, il prezzo partirà da 1.699 euro e dovrebbe essere disponibile a partire da gennaio.

Acer Swift X 14

Lo Swift X 14 aggiunge l'opzione di una Nvidia GeForce RTX 4050 al mix, rendendolo ideale per la creazione di contenuti e forse anche per qualche gioco leggero.

Naturalmente, anche questo modello monta i più recenti processori Intel della serie H di 13a generazione, insieme a una nuova soluzione termica per mantenere il tutto fresco.

Il telaio ridisegnato consente una batteria più grande e, di conseguenza, questo modello può offrire fino a 9,5 ore di autonomia.

È dotato di un display OLED 2,8K a 120 Hz con copertura DCI-P3 al 100% e supporto HDR.

L'Acer Swift X 14 verrà lanciato negli Stati Uniti ad aprile, con un prezzo di partenza di 1.199,99 dollari. In Europa, il prezzo parte da 1.499 euro e sarà anch'esso disponibile da aprile.

Scritto da Luke Baker.