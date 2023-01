Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Acer ha annunciato il Chromebox CXI5, un PC desktop ChromeOS con tempi di avvio rapidi e un prezzo ragionevole.

Progettato per l'uso scolastico e lavorativo, il computer è dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione ed esegue il sistema operativo di Google, in grado di gestire la navigazione in Internet, le applicazioni Office e molto altro.

È dotato di quattro porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A, oltre a un paio di ingressi/uscite USB 4 Gen 3 Type-C. Sono inoltre presenti due porte HDMI 2.1, in grado di supportare fino a quattro monitor esterni se abbinate alla porta USB-C.

La tecnologia Intel Wi-Fi 6E (Gig+) è a bordo per una rete wireless veloce, mentre per una connessione cablata è presente anche 2,5G Gigabit Ethernet.

Acer ha annunciato anche l'Add-In-One 24, che consiste in un monitor Full HD da 24 pollici con un dock dedicato per inserire il Chromebox CXI5 incluso. Si tratta quindi di una soluzione desktop all-in-one.

Il monitor include una webcam da 5 megapixel a 115 gradi, due microfoni e altoparlanti stereo da 4W.

Sarà disponibile anche un modello Acer Chromebox Enterprise CXI5.

Il Chromebox CXI5 standard parte da 289,99 dollari e sarà disponibile negli Stati Uniti e in Nord America nel primo trimestre dell'anno. Il set Add-In-One 24 partirà da 799,99 dollari con una disponibilità simile.

L'uscita nel Regno Unito e in Europa è prevista per marzo. I prezzi non sono ancora stati rivelati.

Scritto da Rik Henderson.