Acer Chromebook 516 GE si rivolge ai videogiocatori in portatile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chromebook e gioco non sono due cose che normalmente vanno insieme, ma le cose stanno cambiando. Salutate l'Acer Chromebook 516 GE.

La nuova macchina promette l'accesso a più di 1.000 giochi tramite il cloud gaming di Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna. Anche se ora potrebbe essere un buon momento per versarne uno per Stadia di Google, che purtroppo è in via di estinzione.

Per quanto riguarda i giochi, ma per quanto riguarda l'hardware? Acer afferma che il Chromebook 516 GE è dotato di processori Intel Core di 12a generazione e 16 GB di RAM LPDDR4X. L'archiviazione è affidata a un'unità SSD PCIe NVMe da 256 GB, ma ricordate che i giochi vengono trasmessi in streaming, quindi non avete bisogno di terabyte e terabyte di spazio di archiviazione. Benvenuti nel futuro!

Oltre a questo, c'è un display ultrapiatto con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con risoluzione WQXGA (2560x1600) e dimensioni di 16 pollici. La gamma di colori sRGB al 100% significa che sia i giocatori che i creativi possono aspettarsi una riproduzione dei colori perfetta, qualunque cosa facciano.

Altre chicche degne di nota sono il supporto incluso per l'audio DTS e una tastiera da gioco che include il supporto per la tecnologia anti-ghosting. Ciò significa che gli ingressi superveloci non dovrebbero essere un problema e, sì, c'è il supporto RGB. Dopotutto, non sarebbe un portatile da gioco senza di esso.

Il Chromebook 516 GE è dotato di numerose porte: Acer afferma che sono presenti due porte USB di tipo C, USB di tipo A e HDMI, mentre è disponibile anche il Bluetooth 5.2. La durata della batteria è di nove ore. Se si aggiungono le nove ore di autonomia della batteria durante il gioco, non si può sbagliare di molto.

Per quanto riguarda i prezzi, l'Acer Chromebook 516 GE sarà in vendita a 849 sterline / 649 dollari / 999 euro. La vendita avverrà a ottobre negli Stati Uniti, a dicembre in Europa e a gennaio 2023 nel Regno Unito.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.