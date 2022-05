Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Acer ha annunciato una versione del suo computer portatile Predator Helios 300 che offre il 3D senza occhiali attraverso un display stereoscopico.

Il Predator Helios 300 SpatialLabs Edition utilizza un software dedicato per creare un effetto 3D dal vivo per "oltre 50 giochi popolari" durante il gioco. Un ulteriore supporto è previsto dopo il lancio.

"Siamo entusiasti di aggiungere una nuova dimensione al gioco con il Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, che consente di giocare in 3D stereoscopico senza occhiali", ha dichiarato Jerry Kao, co-COO di Acer.

"Integrando la nostra tecnologia SpatialLabs con i nostri computer portatili Predator, speriamo di creare una nuova categoria di esperienze di gioco coinvolgenti".

L'Helios 300 SpatialLabs Edition utilizza un display Ultra HD da 15,6 pollici a cui è collegata una lente lenticolare a cristalli liquidi. In questo modo i giochi non supportati possono essere visualizzati in 2D come nei normali computer portatili da gioco.

Può essere equipaggiato con processori Intel Core i9 di 12a generazione, grafica Nvidia GeForce RTX 3080, 32 GB di RAM e memoria SSD.

Viene fornito con Windows 11, una porta HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e due ingressi USB 3.2 Gen2.

Il prezzo del Predator Helios 300 SpatialLabs Edition parte da 3.399,99 dollari / 3.299 euro e sarà disponibile in Nord America dall'inizio del quarto trimestre. I giocatori europei potranno averlo a partire da settembre.

Scritto da Rik Henderson.