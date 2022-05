Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Acer ha annunciato un Chromebook Spin 514 rinnovato, ed è uno dei primi Chromebook a disporre degli ultimi processori AMD Ryzen 5000 serie C.

Lontano dai Chromebook a basse specifiche del passato, lo Spin 514 dovrebbe essere in grado di gestire una seria produttività grazie all'aumento della potenza di elaborazione.

Acer ha posto molta enfasi sulle chiamate in conferenza, anche, e dice che la webcam a bordo Full HD ha una tecnologia di riduzione del flare e uno schermo per la privacy integrato quando non è in uso.

L'audio dovrebbe essere decente grazie ai doppi microfoni e ai doppi altoparlanti rivolti verso l'alto.

Il display è, ovviamente, un touchscreen dato che questo è un dispositivo convertibile. È di 14 pollici con una risoluzione Full HD e un frontale in vetro Corning Gorilla Glass.

Ha una copertura sRGB al 100 per cento, così come attraenti cornici strette.

La durata dovrebbe essere una piccola preoccupazione, dato che il nuovo Spin 514 ha ottenuto la classificazione MIL-STD 810H.

I prezzi partiranno da 579,99 dollari, che è un bel passo avanti rispetto al modello 2021 che abbiamo testato l'anno scorso, ma dovrebbe essere anche un performer migliore.

Il nuovo modello è impostato per il lancio nel Q3 2022, sospettiamo che abbiamo la carenza di chip in corso da ringraziare per una data di rilascio così tardiva.

Scritto da Luke Baker.