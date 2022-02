Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Acer ha presentato le versioni aggiornate dei suoi laptop Swift 5 e Swift 3 , completi dei nuovi chip Intel Core di 12a generazione e della grafica Iris Xe.

Il nuovo Swift 5 presenta un corpo in alluminio bicolore e ha un display 16:10 2.560 x 1.600. Comprende una CPU a 12 core, 16 GB di RAM LPDDR5 e 2 TB di memoria SSD. Offre inoltre 10 ore di durata della batteria e una ricarica rapida che ti offre quattro ore di utilizzo con una ricarica di 30 minuti. Altre caratteristiche includono due porte Thunderbolt 4, due porte USB 3.2 Gen 1 e HDMI 2.1.

Oh, e ha una webcam 1080p e un trackpad realizzati con rifiuti di plastica oceanici. È anche certificato Intel Evo.

Lo Swift 3 ha un display 16:9 (1080p o 1440p) in una cornice da 14 pollici. Anch'esso ha una webcam 1080p, 2 TB di spazio SSD, 30 minuti di ricarica rapida e una miriade di porte. Acer ha in programma di rilasciarlo insieme allo Swift 5 nel giugno 2022. Lo Swift 5 partirà da $ 1.499, mentre Swift 3 partirà da $ 850 negli Stati Uniti. Lo Swift 3 è disponibile anche in più colori.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Per dare un'occhiata ai migliori laptop disponibili per l'acquisto, consulta la guida comparativa di Pocket-lint qui: Miglior laptop: i 5 migliori laptop che puoi acquistare.

Scritto da Maggie Tillman.