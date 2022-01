Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Acer non è certo estranea ai Chromebook, in quanto azienda che offre molte varianti nella sua gamma e ha utilizzato CES 2022 per rivelare l'aggiornamento al suo Chromebook Spin 513 .

Quindi cosa c'è di nuovo ed eccitante nel modello 2022? La risorsa chiave dello Spin 513 è il rapporto di aspetto del suo schermo da 13,5 pollici, che, come pannello 3: 2, è molto più alto di molti formati di schermo più ampio.

Acer lo chiama pannello VertiView - possiamo vedere cosa hai fatto lì - completo di risoluzione 2256 x 1504 per immagini nitide. Quel rapporto sarà particolarmente utile per la visualizzazione di documenti e simili, dando a questa macchina per la produttività un angolo attraente.

Lo Spin 513 del 2022 è anche il primo Chromebook ad adottare Kompanio 1380 di MediaTek , il processore octa-core annunciato alla fine del 2021 al MediaTek Summit, come versione di fascia alta di questa sezione del mercato. Questo non sarà un Chromebook floscio, quindi, con altre caratteristiche accattivanti come Wi-Fi 6, DTS Audio e durata di livello militare.

Come chiarisce anche il nome del prodotto: la cerniera del Chromebook Spin 513 significa che puoi facilmente adottare la forma tradizionale del laptop in formati tenda, tablet o supporto per rendere il lavoro più leggero durante le presentazioni in diversi scenari.

Inoltre, Acer ha utilizzato il CES 2022 per annunciare gli aggiornamenti ai suoi modelli (non convertibili) Chromebook 315 (15,6 pollici) e Chromebook 314 (14 pollici) aggiungendo rispettivamente display antiriflesso e touchpad OceanGlass.

L'Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) sarà in vendita da aprile 2022 in Europa, al prezzo di € 649, mentre gli Stati Uniti vedranno una versione successiva, nel giugno 2022, al prezzo di $ 599,99.