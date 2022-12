EE Pocket-lint Awards 2022: il portatile dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato un anno fantastico per quanto riguarda le uscite di computer portatili, con l'arrivo sul mercato di alcuni design davvero unici, oltre a significativi incrementi di prestazioni su tutta la linea.

È sempre una scelta difficile quando si tratta di scegliere il preferito, e quest'anno è più vero che mai. Abbiamo visto modelli che si sono spinti oltre, con display pieghevoli, design intelligenti e convertibili e Chromebook di fascia sempre più alta, che hanno fatto un'ottima impressione.

Alla fine, però, il vincitore degli EE Pocket-lint Awards 2022 può essere uno solo, ed è facile capire come questo mix di bellezza, portabilità e praticità si sia aggiudicato il primo posto.

Computer portatile dell'anno: Apple MacBook Air (M2, 2022)

Il MacBook Air M2 è un computer portatile che ha tutte le carte in regola, e questo lo rende un'ottima scelta per la maggior parte delle persone. Ha un design leader nel settore, unito a prestazioni e durata della batteria che non hanno nulla da invidiare ai migliori.

Inoltre, ha un costo ragionevole e un design sottile e leggero che non vi appesantirà quando siete in giro. Qualunque siano le vostre esigenze, è molto probabile che il MacBook Air sia in grado di gestirle con facilità.

Con cornici più sottili sul display, il modello 2022 ha un aspetto molto più moderno, mentre lo chassis beneficia di una riduzione del 20% del volume. Tuttavia, non pensate che questa riduzione di dimensioni equivalga a prestazioni inferiori: il silicio M2 offre un'elaborazione fino al 18% più veloce, insieme a una grafica fino al 35% più veloce, è una piccola centrale elettrica.

Molto apprezzato: Dell XPS 13 Plus

Forse non è riuscito a conquistare il primo posto, ma il Dell XPS 13 Plus è stato uno dei portatili più interessanti dell'anno. Dell ha buttato alle ortiche le regole con la sua audace riprogettazione e il risultato è un ultraportatile splendido e futuristico che farà sicuramente girare la testa.

Come per tutti i modelli XPS 13, il prodotto è dotato di un'ampia potenza, di uno chassis compatto e portatile e di un display quasi privo di cornici. Questa volta, però, c'è un trackpad invisibile con un feedback aptico di nuova generazione, ed è un piacere usarlo.

Anche la tastiera è sorprendente, con tasti spaziosi e un design zero-lattice, che si estende per l'intera larghezza dello chassis per offrire un'esperienza di digitazione senza compromessi su quello che normalmente sarebbe uno chassis angusto. È presente anche un innovativo design del pannello a sfioramento retroilluminato per la riga delle funzioni e i controlli multimediali. Se volete un computer che sembra uscito dal futuro, questo è il modello che fa per voi.

Il meglio del resto

Naturalmente, questi non sono gli unici portatili eccezionali dell'anno. La concorrenza è stata forte anche nel resto del gruppo. L'Acer Swift 5 ci ha colpito per i suoi dettagli lussuosi e le sue prestazioni brillanti. Il MacBook Pro M2 ci ha mostrato come l'ultimo silicio di Apple possa mostrare i suoi muscoli con il giusto raffreddamento. Il Lenovo Yoga Slim 7i Pro X ha reso più sottile il confine tra ultrabook performante e macchina da gioco leggera. Infine, l'LG Gram 16 ci ha dato il massimo della praticità, con un display enorme, grande potenza e un telaio sorprendentemente leggero.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

