EE Pocket-lint Awards 2022: Laptop da gioco dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi due anni sono stati rilasciati molti portatili da gioco interessanti. Con l'hardware più recente, tra cui specifiche potenti e schermi a elevata frequenza di aggiornamento che consentono di ottenere immagini piacevoli per i giochi più recenti.

Abbiamo visto un'ampia selezione di computer, da quelli sottili, piccoli e portatili a quelli con illuminazione RGB e pannelli posteriori personalizzabili.

I vincitori degli EE Pocket-lint Awards sono stati annunciati e questi sono i portatili da gioco che hanno rubato i nostri cuori nel 2022.

Il portatile da gioco dell'anno: Asus ROG Zephyrus S17

squirrel_widget_6296697

La linea di portatili da gioco Zephyrus è sempre stata in lizza tra i migliori portatili in circolazione, non solo per le specifiche tecniche di alto livello ma anche per le caratteristiche interessanti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questo Asus ROG Zephyrus S17 non è da meno, con una divertente tastiera inclinabile per ottimizzare il raffreddamento, una tastiera ottico-meccanica per un'esperienza di gioco precisa e uno schermo con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz per una grafica di gioco straordinaria.

Con la sua potenza e il suo design straordinario, Zephyrus S17 è un vero vincitore. Offre tutto ciò che ci si aspetta da un portatile da gioco di fascia alta e molto di più.

Molto apprezzato: Asus ROG Flow X13

squirrel_widget_12857876

L'Asus non solo si è aggiudicato il primo posto, ma è anche il nostro raccomandato. Non è così grande, ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: è ancora un'ottima macchina da gioco.

Il Flow X13 è un portatile da 13 pollici ultraportatile in stile 2-in-1, facile da prendere e portare con sé, ma che può anche essere acquistato a casa e collegato alla GPU esterna XG Mobile per ottenere un notevole incremento delle prestazioni di gioco.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

In sostanza, questo portatile soddisfa tutte le esigenze in termini di produttività e prestazioni di gioco, ma lo fa con un pacchetto compatto che può anche essere facilmente collegato a un monitor di gioco più grande o a cuffie VR.

Il meglio del resto

Sebbene Asus abbia dominato la categoria dei portatili da gioco, questi non sono stati gli unici prodotti che abbiamo provato e che raccomanderemmo.

L'Acer Helios Predator 500 è una grande bestia in più di un senso, con specifiche serie e capacità di overclocking che lo rendono degno di considerazione.

Nel frattempo, il Dell Alienware X17 R2 combina tutto lo stile e le prestazioni che ci si aspetta da un computer Alienware con un display da 17,3 pollici luminoso e colorato che lo rende una gioia per il gioco.

L'HP Omen 16 è un portatile da gioco versatile che convince anche per il suo design sobrio e l'estetica sobria. È una macchina dall'aspetto più maturo, ideale per chi vuole un portatile per giocare e lavorare senza troppi fronzoli.

Ultimo ma non meno importante è il Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, che come si può intuire dal nome è un portatile perfettamente sottile. È anche perfettamente portatile e capace.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Chris Hall.