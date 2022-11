Perché il mio computer è così lento? Suggerimenti per migliorare le prestazioni del PC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se utilizzate un PC da un po' di tempo, potreste accorgervi che rallenta e non funziona più come prima. Con il tempo il computer potrebbe intasarsi di file, applicazioni e altro. Tuttavia, non è necessariamente necessario un nuovo computer: ci sono modi per migliorare le prestazioni con relativa facilità.

Siamo qui per aiutarvi con alcuni suggerimenti e trucchi per velocizzare il vostro computer e alleviare le vostre sofferenze. Abbiamo già scritto di come ottimizzare il PC per i giochi, ma anche per l'uso quotidiano ci sono alcune cose che potete fare.

Regolare le impostazioni di avvio

Una cosa che accade naturalmente con il passare del tempo è che il numero di applicazioni installate sul PC aumenta. Questo può avere un effetto a catena, in quanto molte di queste applicazioni cercheranno di essere eseguite all'avvio.

Quindi, quando il PC viene caricato in Windows, tutte queste applicazioni cercano di caricarsi e non solo allungano il processo di avvio, ma potenzialmente occupano anche le risorse del sistema una volta entrati in Windows.

Un modo semplice per contrastare questo fenomeno è quello di modificare le impostazioni di avvio.

Fate clic su CTRL+SHIFT+ESC sulla tastiera per avviare Task Manager.

Una volta aperto Task Manager, trovare la scheda Avvio.

Cercate nell'elenco delle applicazioni quelle che non utilizzate regolarmente.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle applicazioni che non si utilizzano regolarmente e fare clic su Disattiva.

In alternativa, in Windows 11 è possibile accedere a queste impostazioni facendo clic sul pulsante Start e cercando App di avvio. Fare clic su questa impostazione di sistema per attivare e disattivare le app.

In questo modo i programmi non verranno più caricati all'avvio di Windows, ma non significa che non possano essere utilizzati se e quando necessario. Se ne avete bisogno, fate clic per aprire le app come di consueto e funzioneranno perfettamente.

Sì, è un luogo comune, ma fa la differenza. Se il computer funziona lentamente, provate a spegnerlo e riaccenderlo. Se lo lasciate regolarmente acceso e non lo spegnete, è probabile che la memoria sia intasata.

Il semplice fatto di spegnerlo per un po' prima di provare a usarlo di nuovo può fare una differenza sorprendente per le prestazioni.

Eliminare le applicazioni che rovinano le prestazioni

Un'altra fonte di problemi potrebbe essere rappresentata da alcune applicazioni che stanno occupando le risorse di sistema e la potenza di elaborazione. Google Chrome è famoso per consumare molta RAM, ma potreste scoprire che ci sono altre app che state utilizzando e che stanno impegnando il vostro computer.

Un modo per risolvere il problema è semplicemente chiuderle. Chiudere un'applicazione potrebbe però non essere sufficiente, perché a volte anche quando è chiusa continua a funzionare in background.

Le attività in background rallentano il PC, soprattutto se il sistema è già limitato dalla quantità di spazio di archiviazione, dalla capacità della RAM o semplicemente dall'invecchiamento dei componenti.

Quando si apre Task Manager, prestare attenzione ai processi di ogni applicazione e alla quantità di ogni elemento che sta utilizzando. Chrome potrebbe utilizzare molta RAM, ma altre applicazioni potrebbero avere un impatto sull'utilizzo della CPU o della GPU. Se vedete un'applicazione che utilizza una percentuale elevata di tutte le parti del PC, fate clic con il pulsante destro del mouse e fate clic per terminare l'attività.

Premere CTRL+SHIFT+ESC per aprire Task Manager.

Fare clic sull'applicazione che si desidera eliminare

Fate clic con il pulsante destro del mouse e cercate l'opzione "termina attività".

Fare clic su questa opzione per interrompere l'attività e chiudere forzatamente l'applicazione.

Se non funziona, fate di nuovo clic con il tasto destro del mouse e cliccate su "vai ai dettagli".

Quindi fare nuovamente clic con il tasto destro del mouse sull'applicazione e fare clic su "termina processo".

Verrà visualizzato un avviso che indica che questa operazione chiuderà tutto.

Fare clic per confermare

Reinstallazione o ripristino di Windows

Potrebbe sembrare un'opzione drastica, ma un modo per far funzionare di nuovo bene il PC è resettare o reinstallare Windows.

Una nuova installazione di Windows risolve molti dei problemi che potrebbero rallentare il sistema. Elimina le applicazioni non necessarie, rimuove i file problematici e libera la memoria. Si tratta di un'operazione drastica, in quanto è necessario eseguire il backup di tutto ciò che è importante, reinstallare le applicazioni di cui si ha effettivamente bisogno o che si desidera utilizzare e altro ancora. Tuttavia, può essere un passo utile.

È possibile adottare la misura drastica di formattare l'unità Windows e reinstallare Windows da una chiavetta USB o semplicemente ripristinare Windows tramite le opzioni standard. Abbiamo già scritto in precedenza su come farlo ed è abbastanza semplice.

Aggiornare lo spazio di archiviazione

Ovviamente, un altro modo per velocizzare il PC è quello di aggiornare i componenti. Abbiamo già scritto in passato di quali componenti dovreste considerare di aggiornare per migliorare le prestazioni. Uno di questi è l'archiviazione.

Le più recenti unità NVMe contribuiscono a velocizzare un PC offrendo velocità di caricamento più elevate che includono trasferimenti di file più rapidi, tempi di avvio di Windows più veloci e altro ancora.

Per poterne usufruire al meglio è necessario disporre di una scheda madre relativamente recente, in quanto deve funzionare con le unità M.2 NVMe. Se avete acquistato la vostra macchina negli ultimi anni, potreste trovarvi in questa situazione. L'acquisto di una di queste unità, la clonazione e lo spostamento di Windows su di essa e l'abbandono dell'archiviazione tradizionale su disco rigido o SSD possono fare una grande differenza.

Aggiornare i driver

Tenere sotto controllo gli aggiornamenti dei driver e del firmware è una parte importante della manutenzione del PC. Si consiglia di eseguire regolarmente Windows update e di verificare la presenza di aggiornamenti se non lo si è fatto di recente.

Premete il pulsante Start di Windows Digitare "aggiornamenti" per effettuare la ricerca Fare clic su Impostazioni di Windows Update Toccare per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti Installare gli aggiornamenti necessari

Nel frattempo, vi consigliamo di aggiornare i driver grafici e di verificare la presenza di aggiornamenti per il produttore della scheda madre e per Intel o AMD.

Regolare per ottenere le migliori prestazioni

Come standard, Windows è stato progettato per offrire un piacere visivo con l'aspetto migliore. Ciò significa che ha un aspetto fantastico, ma non necessariamente funziona con prestazioni ottimali. Una soluzione per un computer lento è quella di privilegiare le prestazioni rispetto alla qualità.

Procedere come segue:

Premere il pulsante Start di Windows Digitare "Aspetto e prestazioni". Cliccate su "Regola le prestazioni e l'aspetto di Windows". Cercate l'impostazione "Regola per ottenere le migliori prestazioni". Selezionatela e fate clic su applica Nella scheda avanzata fate clic per controllare che le migliori prestazioni siano impostate per i programmi e non per le attività in background.

Liberare spazio di archiviazione

Un altro problema che si presenta con l'età è quello delle unità piene. Quando si utilizza regolarmente il PC, è ovvio che si scaricano molti file, che lo si voglia o meno. Potreste installare applicazioni e software, scaricare immagini e video, riempire la cache mentre navigate sul web. Anche il semplice funzionamento del PC e l'aggiornamento del software possono riempire la memoria e rallentare le operazioni. Per combattere questo problema è possibile utilizzare le impostazioni di Windows per ripulire i file indesiderati e liberare spazio di archiviazione.

Fate clic per seguire la nostra guida:

È possibile verificare facilmente se lo spazio a disposizione è insufficiente semplicemente aprendo Esplora risorse e controllando le unità, ma con Windows 11 è possibile controllare anche lo spazio di archiviazione con questi passaggi:

Selezionate il pulsante Start Fare clic sull'icona delle impostazioni Fare clic su Sistema e poi su Archiviazione

Questo mostrerà l'unità e come viene utilizzata da app, foto, documenti e file temporanei. Se si nota che i file temporanei occupano gran parte dello spazio di archiviazione, è evidente che occorre intervenire.

Un rapido suggerimento: è possibile fare clic per attivare Storage Sense. Storage Sense è progettato per rimuovere automaticamente i file non necessari e liberare spazio di archiviazione.

Con più spazio sull'unità si dovrebbero notare dei miglioramenti.

