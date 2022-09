Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Framework ha fatto il suo ingresso sulla scena l'anno scorso con la promessa di portare computer portatili riparabili e aggiornabili in un mercato che notoriamente impedisce l'uso dei componenti.

Visti i recenti successi del movimento per il diritto alla riparazione, Framework è arrivato al momento giusto, offrendo una soluzione interessante a chiunque non abbia paura di un cacciavite.

Ora il marchio sta ampliando la sua offerta, collaborando con Google per portare sul mercato il Framework Laptop Chromebook Edition.

Il nuovo modello presenta molte delle caratteristiche principali del Framework Laptop, ma questa volta è dotato del sistema operativo Chrome OS di Google, semplice e facile da usare.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il Chromebook è dotato di un display 3:2 da 2256 x 1504 e di una tastiera capace con una corsa dei tasti di 1,5 mm.

Lo chassis è in alluminio e rimane sottile e leggero, con un peso di soli 1,3 kg e uno spessore di 15,83 mm.

È alimentato dal Core i5 1240P di 12a generazione di Intel ed è abbinato a 8 GB di memoria DDR4 e 256 GB di memoria NVMe.

Naturalmente, questa configurazione può essere facilmente aggiornata e supporta fino a 64 GB di memoria e 1 TB di storage NVMe.

È possibile aggiungere ulteriore spazio di archiviazione utilizzando l'ingegnoso sistema di schede di espansione dell'azienda, che consente anche di scegliere l'IO più adatto alle proprie esigenze. Le opzioni includono USB-C, USB-A, microSD, HDMI, Ethernet e altro ancora.

Sono disponibili interruttori hardware che consentono di interrompere l'alimentazione della webcam e del microfono, il che è sicuramente gradito agli amanti della privacy.

Infine, ogni componente ha un proprio codice QR scansionabile, che consente all'utente di accedere alla documentazione, alle guide di riparazione e alle parti di ricambio. Anche il BIOS e il firmware del controller sono open source.

Se questo è il tipo di Chromebook che fa per voi, non siete i soli, ma c'è un'avvertenza: non è economico.

Il Framework Laptop Chromebook Edition è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 999 dollari negli Stati Uniti e in Canada, con spedizioni a partire da dicembre.

Scritto da Luke Baker.