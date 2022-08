Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Corsair, il marchio più noto per i componenti da gioco per PC, continua la sua spinta verso le periferiche con qualcosa di completamente fuori dal comune: il monitor da gioco Xeneon Flex OLED.

Si tratta di un monitor OLED ultrawide che può essere utilizzato sia piatto che curvo grazie a un pannello W-OLED regolabile e pieghevole sviluppato da LG. Con questo monitor non dovrete scegliere se acquistare un display piatto o curvo e potrete impostare manualmente la curvatura in base alle vostre preferenze.

Il mega pannello da 45 pollici 21:9 può passare da piatto a una curva di 800R utilizzando le maniglie ai lati del display. Il formato 21:9 significa anche che lo schermo è molto più ampio rispetto a quello dei lunghissimi monitor ultrawide 32:9 di Samsung da 49 pollici.

La risoluzione è di 3440 x 1440 e si ottengono tutti i vantaggi tipici di un pannello OLED. Ciò significa un rapporto di contrasto molto elevato (1.350.000:1) e una luminosità di picco di 1.000 nit.

Poiché ogni pixel OLED è auto-illuminato, le parti più scure dell'immagine saranno veramente scure, mentre i punti luminosi risalteranno in modo molto chiaro.

Trattandosi di un monitor da gioco, non si tratta solo di contrasto e luminosità, ma è anche progettato per reagire rapidamente a qualsiasi cambiamento sullo schermo. Il tempo di accensione e spegnimento dei pixel è di 0,01 ms, quindi i pixel possono passare da luminosi a completamente spenti in un batter d'occhio.

Allo stesso modo, è possibile ottenere una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per un movimento super fluido, mentre Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium garantiscono una sincronizzazione perfetta con la scheda grafica scelta.

Corsair non ha annunciato quando il monitor Xeneon Flex sarà in vendita, ma ha dichiarato che condividerà ulteriori dettagli nel corso del 2022.

Scritto da Cam Bunton.