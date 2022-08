Come annullare l'iscrizione alle e-mail

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Conosciamo tutti il dolore: aprite la vostra app di posta elettronica e trovate la vostra casella di posta, professionale o personale, invasa da messaggi indesiderati.

Si possono cancellare per tutto il tempo che si vuole, ma il modo migliore per sbarazzarsi di queste e-mail è cancellarsi dalle mailing list in questione. Ecco come fare.

Una cosa che dovreste sempre trovare in fondo a un messaggio di posta elettronica è un link per annullare l'iscrizione, indipendentemente dalla vostra applicazione.

È un requisito per dare alle persone la possibilità di cancellarsi da queste liste, ma spesso sono completamente nascosti tra le scritte in piccolo alla fine.

Tuttavia, è bene tenere d'occhio il link: dovrebbe essere presente da qualche parte e si può fare clic per cancellarsi, dopodiché non si dovrebbe più ricevere nulla.

Il servizio Gmail di Google ha una bella funzione automatica per portare in alto i link di annullamento dell'iscrizione in un'e-mail.

Perché un laptop Nvidia GeForce RTX serie 30 è la miscela perfetta di potenza e portabilità Di Pocket-lint International Promotion · 11 Maggio 2022 Queste incredibili GPU per laptop significano che il gioco in movimento è una vera delizia.

Troverete il link proprio accanto all'indirizzo e-mail del mittente, o talvolta al posto del pulsante spam.

Apple ha una funzione simile nell'app Mail di iOS: proprio come in Gmail, a volte viene visualizzata un'opzione di annullamento dell'iscrizione nella parte superiore di un messaggio.

Quando funziona, si legge "Questo messaggio proviene da una mailing list. Annulla l'iscrizione".

Infine, anche Outlook dispone di una funzione di annullamento dell'iscrizione integrata: quando funziona, viene visualizzato un link con la scritta "Ricevi troppe e-mail? Annulla l'iscrizione" nella parte superiore di un messaggio di posta elettronica.

Scritto da Max Freeman-Mills.