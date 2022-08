Insta360 lancia Link, una webcam 4K con gimbal a 3 assi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Insta360 ha lanciato la sua prima webcam in assoluto e, in linea con gli altri design selvaggi del marchio, è un po' diversa dalla normale webcam.

Insta360 Link è dotata di un gimbal a 3 assi incorporato, che la fa assomigliare un po' alla DJI Pocket 2, ma questa videocamera vivrà a casa piuttosto che accompagnarvi nelle vostre avventure.

Il gimbal viene utilizzato per seguire l'utente mentre si muove nella stanza, come una versione più robusta della funzione Center Stage di Apple.

Insta360 si rivolge agli educatori online, ai creatori di contenuti e ai lavoratori a distanza, offrendo un nuovo livello di versatilità per i loro flussi live e le chiamate in conferenza.

La videocamera può passare facilmente dalla visualizzazione del volto a quella dall'alto della scrivania per le dimostrazioni pratiche o la revisione dei documenti.

È presente una clip integrata per fissare la webcam allo schermo di un monitor o di un computer portatile, nonché una filettatura per treppiede nel caso in cui sia necessario montarla da qualche altra parte.

Per quanto riguarda le specifiche, la Insta360 Link riprende fino a 4K 30fps e ha un sensore da 1/2 pollice, molto più grande della maggior parte delle webcam disponibili oggi.

Utilizza l'autofocus a rilevamento di fase per mantenere la nitidezza e dispone di una modalità HDR per gli scenari che richiedono una gamma dinamica extra.

Il Link è dotato di un supporto per il controllo dei gesti che consente di attivare funzioni come la modalità follow e lo zoom creando forme con le mani.

Se volete portare i vostri live streaming a un livello superiore, Insta360 Link è disponibile per l'ordinazione da oggi e ha un prezzo di 299,99 dollari / 318,99 sterline / 369,99 euro.

Scritto da Luke Baker.