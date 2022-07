Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Probabilmente fate 100 screenshot al giorno. Forse vi piace screenshottare le ricevute degli acquisti online, le idee di outfit su Instagram o persino le vostre chat. Qualunque sia il motivo, è fondamentale sapere come fare uno screenshot, indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando. Fortunatamente, se possedete un Chromebook, è più facile che mai fare uno screenshot di qualsiasi cosa desideriate. Ecco come fare, oltre a come trovare e modificare gli screenshot. Vi spieghiamo anche come registrare lo schermo e trovare il video sul vostro Chromebook, se volete.

Potrete ringraziarci in seguito.

Ci sono due modi per fare screenshot sui Chromebook: Utilizzando combinazioni di tasti o utilizzando le Impostazioni rapide.

Il modo più veloce per fare uno screenshot è utilizzare le combinazioni di tasti.

Per fare uno screenshot dell'intero schermo, premere i tasti Ctrl + Mostra finestre . Il tasto Mostra finestre si trova nella riga superiore e ha l'aspetto di un rettangolo con due linee sul lato destro.

. Oppure, se il vostro Chromebook ne è dotato, premete il tasto Cattura schermo. Il tasto Cattura schermo ha l'aspetto di un cerchio in un quadrato.



Il menu Impostazioni rapide consente anche di accedere alle opzioni di screenshot, come ad esempio l'acquisizione di una schermata parziale o di una schermata di Windows.

Andare all'orologio nell'angolo dello schermo per visualizzare il menu Impostazioni rapide. Fare clic sull'icona Cattura schermo. Si trova nel menu a comparsa sul lato; ha l'aspetto di un cerchio in un quadrato. Verrà visualizzato un piccolo menu con l'opzione: Screenshot (cattura di immagini)

(cattura di immagini) Scattare una foto a schermo intero

Effettuare uno screenshot parziale (apparirà un'icona a forma di mirino su cui fare clic e trascinare).

(apparirà un'icona a forma di mirino su cui fare clic e trascinare). Acquisizione di una schermata di windows(una singola finestra)

Sapevate che potete anche registrare il vostro schermo, come un video? Dovete accedere alle Impostazioni rapide e al menu Registrazione schermo.

Andate sull'orologio nell'angolo dello schermo per visualizzare il menu Impostazioni rapide. Fare clic sull'icona Cattura schermo. Si trova nel menu a comparsa laterale; ha l'aspetto di un cerchio in un quadrato. Fare clic sull'icona Registrazione schermo . Si trova nel menu a comparsa laterale; ha l'aspetto di un rettangolo con un triangolo sulla destra. Si aprirà un piccolo menu con l'opzione di: Registra l'intera schermata.

Registra una schermata parziale.

Registra una finestra.

Facendo clic sull'icona Impostazioni, è possibile regolare l'ingresso audio, decidere se il microfono deve essere attivo e scegliere la cartella in cui salvare la registrazione.

Le registrazioni e le schermate vengono salvate nella cartella "Download", a meno che non sia stato specificato diversamente (per maggiori informazioni si veda sotto). Fare clic su di essa per visualizzarla nella cartella. È anche possibile fare clic sui pulsanti Modifica o Elimina. Il pulsante Modifica consente di ritagliare, ruotare, ridimensionare, annotare e persino regolare l'illuminazione.

Per cambiare la posizione di salvataggio degli screenshot o delle registrazioni, procedere come segue.

Premere Maiusc + Ctrl + Mostra finestre. Il tasto Mostra finestre si trova nella riga superiore e ha l'aspetto di un rettangolo con due linee sul lato destro. In basso, selezionare Impostazioni > Seleziona cartella. Le registrazioni o le schermate effettuate vengono aggiunte alla cartella selezionata.

Google ha una pagina di supporto con ulteriori istruzioni su come effettuare uno screenshot o una registrazione dello schermo su Chromebook.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 12 Maggio 2022 Queste nuove schede sono incredibilmente più potenti dei loro predecessori: scopritene di più qui!

Scritto da Maggie Tillman.