Giochi con Chromebook: tutto ciò che devi sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Chromebook sono un'opzione molto popolare per coloro che necessitano di un laptop economico e semplice per svolgere il lavoro e navigare sul Web. Potrebbero non essere la prima cosa che viene in mente quando si pensa a una macchina da gioco, ma ultimamente sono emerse sempre più opzioni per i giochi con Chromebook.

Quindi, se vuoi rimanere bloccato, ecco tutto ciò che devi sapere sui giochi su un Chromebook.

Poiché i Chromebook si basano principalmente sul browser Google Chrome , giocare a giochi basati su browser è facile come ci si potrebbe aspettare.

Se sei come noi, hai passato troppe ore su siti come Newgrounds.com giocando a tutti i tipi di stranezze flash e gemme nascoste.

Ora, anche se Adobe Flash è quasi morto, con la rimozione del supporto in Chrome 88, molti dei classici sono stati trasferiti su HTML5 , quindi ci sono ancora tonnellate da giocare.

Al momento, alcuni dei nostri giochi preferiti basati su browser sono:

Catan Universe - È basato sul classico gioco da tavolo Settlers of Catan ma questa volta è nel tuo browser.

Slither.io - come il vecchio gioco del serpente sui telefoni Nokia, ma multigiocatore e più carino.

Gartic Phone - un sacco di divertimento con alcuni amici su Discord, è come un misto tra il gioco del telefono e Pictionary.

ChromeOS ha consentito agli utenti di installare app Android per molto tempo, quindi è probabile che, se possiedi un Chromebook, puoi probabilmente installare app Android su di esso.

Come sicuramente saprai, il Play Store di Google è assolutamente ricco di giochi di tutti i generi, dai giochi di corse 3D ad alta intensità grafica come Asphalt 9: Legends , ai semplici puzzle 2D come Two Dots .

Per accedere al Play Store, seleziona la sua icona in basso nello scaffale di ChromeOS. Da lì, puoi selezionare il gioco che desideri installare e Google si occuperà del resto.

Quando installi un gioco Android (o qualsiasi app Android per quella materia), il tuo Chromebook funziona essenzialmente come uno smartphone gigante. Quindi, il tutto funziona molto più agevolmente se hai un dispositivo touchscreen.

Best VPN 2021: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Sia che tu stia cercando di utilizzare una VPN per proteggerti online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e

Puoi giocare utilizzando la tastiera e il mouse, ma poiché le app sono ottimizzate per il tocco, di solito funzionano meglio utilizzando il touch screen per l'input.

Le norme sui rimborsi di Google semplificano il rimborso di un gioco se scopri che il tuo Chromebook fatica a eseguirlo, assicurati di farlo entro 48 ore dall'acquisto.

Per quanto riguarda cosa giocare, hai opzioni quasi illimitate, con oltre 480.000 giochi disponibili sul Play Store.

Un'ottima opzione per i Chromebook con un po' meno di potenza è lo streaming di giochi o il cloud gaming. Qualunque cosa tu voglia chiamarlo, funziona trasmettendo in streaming un gioco in esecuzione su una macchina molto più potente sul tuo Chromebook. Questa macchina può essere quella che possiedi in un'altra stanza per servizi come Steam Link , o un computer remoto che noleggi per servizi come GeForce Now .

In effetti, Google è così sicuro dello streaming di giochi sui Chromebook che il suo servizio Stadia è preinstallato sui nuovi Chromebook da febbraio 2021.

Una volta installato e funzionante, puoi giocare con impostazioni grafiche elevate utilizzando un controller o una tastiera e un mouse, il tutto comodamente dal tuo Chromebook economico e con specifiche relativamente basse.

Ecco alcune delle opzioni attualmente disponibili per lo streaming di giochi in remoto e quanto costano:

Per lo streaming in casa dal tuo PC da gioco puoi provare:

Valve Steam Link - Tramite l'app Steam Link su Google Play Store.

Moonlight - Una versione open source di Nvidia GameStream, per chi ha una GPU Nvidia.

Parsec - Questo non è ufficialmente supportato, ma dovrebbe funzionare tramite il client Web Parsec, quindi potrebbe valere la pena provare.

Sebbene i Chromebook abbiano un sacco di opzioni per i giochi , allo stato attuale delle cose, c'è poco per distinguerli dagli smartphone e dai tablet Android che possono anche sfruttare le opzioni descritte sopra.

Tuttavia, questo cambierà presto. Ci sono molte prove che suggeriscono che una versione ChromeOS di Steam è in arrivo e gli utenti avventurosi possono già provare la beta.

Anche le specifiche del Chromebook sono in aumento, quindi prevediamo che non passerà molto tempo prima che inizieremo a vedere schede grafiche dedicate integrate.

Un rapporto di 9to5Google ha suggerito che nel prossimo futuro inizieremo anche a vedere le tastiere RGB sui Chromebook, quindi anche loro sembreranno la parte.

Terremo d'occhio l'avanzare delle cose, ma per ora siamo abbastanza certi che i giochi sui Chromebook siano destinati a migliorare sempre di più.

Scritto da Luke Baker.