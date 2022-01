Cos'è il Wi-Fi 7 e perché dovrebbe interessarti?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Per noi, Wi-Fi 6 sembra ancora il nuovo arrivato, ma sembrerebbe che Wi-Fi 7 sia dietro l'angolo. In effetti, MediaTek ha già dimostrato la sua tecnologia Wi-Fi 7 a "clienti chiave e collaboratori del settore".

DigitalTrends riporta che la vetrina di MediaTek ha utilizzato qualcosa che chiama tecnologia "Filogic" per raggiungere la velocità massima del Wi-Fi 7, che è oltre 2,4 volte più veloce del Wi-Fi 6.

Ma cosa significherà questo per la tecnologia a cui tieni? Unisciti a noi mentre lo scopriamo.

2,4 volte più veloce del Wi-Fi 6 a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz

Velocità fino a 40 Gbps

Lo standard Wi-Fi 7, noto anche come IEEE 802.11be, sarà essenzialmente in grado di raggiungere velocità molto più elevate rispetto al suo predecessore.

Wi-Fi 7 può gestire "almeno 30 Gbps" e potenzialmente fino a 40 Gbps. È fino alla stessa velocità di Thunderbolt 3 o quattro volte più veloce di 10 Gigabit Ethernet, il tutto senza fili.

Ora, sappiamo cosa stai pensando, il tuo provider Internet non può darti nulla di simile a quelle velocità, ma non è tutta la storia.

In primo luogo, se dimostra di soddisfare tutte le sue affermazioni, Wi-Fi 7 potrebbe significare la fine delle costose installazioni Ethernet cablate offrendo una connettività equivalente o più veloce via etere.

In secondo luogo, potrebbe avere un impatto enorme sul modo in cui utilizziamo le nostre reti locali.

Un esempio particolarmente interessante è che Wi-Fi 7 potrebbe consentire flussi video 4K wireless non compressi per esperienze VR e AR non vincolate.

Dal lato più pratico delle cose, immagina di accedere a un NAS tramite Wi-Fi ma con velocità di trasferimento equivalenti a Thunderbolt 3, beata.

Wi-Fi Direct potrebbe anche vedere enormi vantaggi, se hai mai trasferito video da una fotocamera al tuo telefono tramite Wi-Fi saprai quanto può essere un compito arduo. Se si scopre che questi dispositivi possono beneficiare anche delle velocità Wi-Fi 7, sarai in grado di trasferire gigabyte di filmati in un paio di secondi.

Per essere certificato da IEEE nel 2024

I prodotti compatibili possono essere spediti entro il 2023

La cattiva notizia è che al momento Wi-Fi 7 è solo una bozza di specifica e non dovrebbe essere certificato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) fino al 2024.

D'altra parte, MediaTek ritiene che i primi prodotti di consumo in grado di supportare lo standard Wi-Fi 7 potrebbero essere spediti entro il 2023.

In ogni caso, abbiamo un po' di tempo da aspettare, ma il futuro è sicuramente roseo per la trasmissione di dati wireless.

Scritto da Luke Baker.