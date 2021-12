Come costruire e aggiornare il tuo PC da gioco estremo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Costruire il tuo PC da gioco può essere un'esperienza intimidatoria, eccitante, snervante e gratificante. Realizzare una macchina da soli, con una selezione di parti elettroniche, è una vera emozione. Ti consente anche di creare qualcosa che è personalizzato per te e costruito in base al tuo budget, alle tue specifiche e alle tue preferenze.

Realizzare un PC da gioco può farti risparmiare denaro rispetto all'acquisto di una macchina prefabbricata da un rivenditore o permetterti di creare una macchina da gioco mostruosa che eseguirà giochi con impostazioni ultra per gli anni a venire. Se stai cercando di creare qualcosa in grado di gestire giochi di fascia alta, rendering video e persino streaming, sei nel posto giusto.

Abbiamo messo insieme la seguente guida per mostrare che devi creare una macchina da gioco estrema includendo tutte le parti di cui avrai bisogno e perché ne vale la pena.

Prima di iniziare, dovrai considerare il tuo budget. Entriamo in questo presupponendo che tu abbia una buona fetta di denaro che ti brucia un buco in tasca e vuoi investire in un serio potere di gioco.

A nostro avviso, vale sempre la pena acquistare l'hardware più recente per rendere il sistema a prova di futuro. È controproducente spendere tutti i tuoi soldi guadagnati duramente per qualcosa che avrà semplicemente bisogno di essere aggiornato in un anno o due.

La gioia assoluta di costruire il tuo PC da gioco è che se costruisci solide basi, dovrai solo aggiornare un paio di parti ogni pochi anni per mantenere il tuo PC in funzione per gli anni a venire.

Vale la pena spendere di più per le parti principali della macchina, la CPU e la scheda madre, poiché queste sono le fondamenta del computer e molto più difficili da sostituire e aggiornare in futuro.

Costruire il tuo PC da gioco richiede una serie di componenti diversi. È importante fare le tue ricerche e assicurarti di acquistare le parti corrette per il tuo PC e che funzioneranno tutte insieme. Alcune specifiche di ciascun componente influiranno su questo e devi assicurarti che sia tutto corretto prima ancora di effettuare l'ordine.

Pensa alla scheda madre da gioco come alla base del tuo PC da gioco estremo. Sebbene ciascuno dei componenti faccia la sua parte, nessuno di essi potrebbe funzionare senza il supporto della scheda madre. Ogni dispositivo all'interno del PC si collega ad esso per consentire il funzionamento del computer.

La scelta della scheda madre giusta per te dipenderà da altri fattori. È essenziale ricordare di esaminare a fondo le specifiche della scheda madre prima di acquistare altre parti per assicurarsi che non solo si adattino, ma funzionino anche con il sistema.

Poiché il nostro obiettivo è creare un PC da gioco estremo, abbiamo scelto una scheda madre adatta. Queste schede madri di fascia alta supportano grandi quantità di RAM, la possibilità di installare più schede grafiche e molto altro ancora.

La scheda madre che stiamo utilizzando per questo PC estremo è l' Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Questa scheda madre supporta RAM DDR5 fino a velocità di 6400 MHz in formato dual-channel. Sono tre cose diverse da tenere a mente solo in relazione a un componente.

Dual-channel significa semplicemente che due stick di RAM funzionano in coppia sulla scheda madre. Dovresti usarne almeno due, ma potresti riempire tutti e quattro gli slot con un totale di 128 GB di RAM.

La frequenza della RAM è misurata in MHz. Questascheda madre è in grado di accettare RAM con una frequenza massima di 6400 MHz ma non più e non meno di 4800 MHz. Devi assicurarti di acquistare RAM che rientri nella giusta categoria.

Potrebbe sembrare tutto complicato, ma devi solo assicurarti di avere la giusta architettura (canale, MHz, tipo e dimensione) e funzionerà.

La Central Processing Unit (CPU), è il cervello che alimenta il tuo computer. È un'altra parte su cui è importante non lesinare poiché svolge gran parte del lavoro sulle gambe per i giochi, ma anche per altre attività come il rendering di video e il supporto dell'elaborazione per lo streaming, se questo è il tuo piano.

Ci sono due principali produttori di CPU: AMD e Intel . Questi produttori producono anche una varietà di processori con chipset diversi. Per capire quale CPU si adatta a quale scheda madre dovrai prima scegliere il produttore, quindi calcolare quanti soldi devi spendere.

Prendiamo Intel come esempio. L'attuale modello di CPU Intel è la dodicesima generazione di processori noto come Alder Lake. Questi sono i migliori processori di gioco dell'azienda con un sacco di potenza e potenziale di overclocking. Supportano anche unità PCIe gen 4 NVMe, il che significa velocità di caricamento più elevate per Windows e i tuoi giochi.

Questi processori sono socket LGA1700, il che significa che è necessario assicurarsi che la scheda madre acquistata possa accettare questo tipo di socket. Le schede madri sono anche vendute appositamente come compatibili con AMD o Intel per semplificarti le cose.

A livello di base, più alto è il numero, più potente è il processore. Abbiamo un Intel Core i9-12900K per questa build di gioco estremo sulla base del fatto che vogliamo creare qualcosa in grado di gestire qualsiasi cosa tu gli passi. Questa è l'attuale ammiraglia, ma potresti optare per qualcosa di meno come l' i7-12700K se vuoi risparmiare un po' di soldi per altrove.

Questi processori di gioco di fascia alta sono costosi ma sono anche incredibilmente capaci. Se stai pianificando giochi in 4K, streaming su Twitch e modifica di video per YouTube, non rimarrai deluso dalla potenza di elaborazione qui.

Se non vuoi utilizzare il nostro stesso processore, Intel ha uno strumento utile per trovare la CPU giusta per la tua scheda madre o viceversa.

La RAM è la memoria del computer. In un PC da gioco, aiuta il computer ad agire in modo rapido ed efficiente mentre giochi. Più RAM hai e più alta è la frequenza MHz, più veloce può funzionare il computer.

Con le CPU Intel di 12a generazione ora puoi sfruttare la RAM DDR5. Questo è più veloce e offre prestazioni migliori rispetto alle generazioni precedenti. Vale la pena notare che la maggior parte delle schede madri più vecchie supporta solo DDR4 ed è possibile acquistare alcune schede madri LGA1700 che funzionano con DDR4, ma in questa build utilizziamo DDR5.

La dimensione della RAM è misurata in GB. Per un PC da gioco estremo, maggiore è la RAM, meglio è, soprattutto se puoi permetterti anche RAM ad alta frequenza o overclockabile.

Suggeriamo che avrai bisogno di almeno 32 GB di RAM per un corretto gioco di fascia alta. Questa quantità è davvero utile per lo streaming e la creazione di contenuti. Saresti sorpreso di quanta RAM viene utilizzata durante il rendering dei video. Inoltre, non dimentichiamo quanto Chrome può essere affamato di RAM!

La cosa buona della RAM è che è una delle cose più facili da aggiornare in un PC da gioco. Se acquisti RAM che corrisponda in termini di dimensioni, frequenza e numero di modello, puoi raddoppiare le dimensioni in futuro. Se vuoi risparmiare ora, acquista 16 GB per iniziare, quindi aggiorna con altri 16 GB in futuro.

L'alimentatore è il cuore pulsante del tuo PC da gioco estremo. Fornisce l'alimentazione a tutte le parti della macchina. È essenziale non lesinare qui, poiché se l'alimentazione si guasta, potrebbero essere necessarie molte altre parti costose.

Tutte le parti della build devono essere collegate per funzionare. La scheda madre prende la maggior parte dell'energia e fornisce alcune delle altre parti, ma anche la scheda grafica, i dischi rigidi e le ventole avranno bisogno di energia.

Devi anche scegliere un alimentatore che abbia abbastanza potenza per far funzionare la tua macchina e tutte le parti al suo interno. Gli alimentatori vengono venduti in base al wattaggio, che è la quantità di energia che sono in grado di erogare. In generale, maggiore è il wattaggio, maggiore è il prezzo, ma più grande non è sempre meglio.

Se si dispone di un alimentatore troppo potente, non funzionerà in modo efficiente e potrebbe aumentare la bolletta elettrica. Troppo debole e l'alimentatore semplicemente non fornirà energia sufficiente alle parti che potrebbero vedere la tua macchina spegnersi (o peggio) nel bel mezzo di una partita.

Fortunatamente c'è un pratico calcolatore che puoi usare per risolvere questo problema: inserisci tutti i componenti e usa questo per calcolare la potenza minima di alimentazione richiesta. Guarda quali risultati restituisce e poi scegli qualcosa con un po' più di potenza per tenere conto dei dispositivi futuri che potresti aggiungere.

Esistono diverse opzioni per quanto riguarda lo spazio di archiviazione per la tua macchina. Questi sono leggermente diversi e variano nel prezzo, nonché nella velocità e nelle dimensioni dello spazio di archiviazione.

Potresti volere molto spazio di archiviazione per salvare foto, video e installare tutti i giochi nella tua collezione. In alternativa, potresti giocare solo a uno o due giochi e quindi la velocità di caricamento e la riduzione del ritardo sono più importanti. Puoi anche combinare e abbinare le seguenti opzioni per massimizzare lo spazio di archiviazione del tuo sistema.

Queste piccole cose sono le opzioni di archiviazione più nuove e migliori per i PC da gioco estremi. Sono incredibilmente veloci e offrono velocità di trasferimento ultra rapide. Queste unità NVMe offrono diversi vantaggi. Installa Windows e il software su di essi e la tua macchina si avvierà in un batter d'occhio. Installa i giochi e ridurrai i tempi di caricamento all'avvio di un gioco e l'attesa tra i livelli. Riducono anche il cosiddetto "input di ritardo" durante il gioco, il che può aiutare a migliorare le tue abilità di gioco.

Per fare un confronto, il disco rigido tradizionale standard può gestire circa 500 MB/s al secondo mentre alcune unità NVMe gestiscono 7.000 MB/s. Questo è utile anche per trasferire e modificare file video 4K.

Sui moderni PC da gioco, queste unità sono facili da installare. Spesso si adattano direttamente alla scheda madre. Non ci sono cavi da collegare, quindi sono facilissimi da montare. L'unico aspetto negativo è che attualmente sono costosi solo se si desidera una grande capacità di archiviazione.

Queste unità disco sono l'opzione di archiviazione più economica, ma anche la più lenta. Offrono uno spazio di archiviazione di capacità maggiore a un costo inferiore rispetto ad altri sistemi di archiviazione moderni come le unità a stato solido.

Tuttavia, sono più lenti, quindi non sentirai il vantaggio quando avvii il PC o carichi i giochi. Ci piace ancora includerli nelle build per PC per eseguire il backup di foto, vecchi video e installare una massa di giochi dalla nostra libreria Steam.

Le classiche unità a stato solido non hanno parti mobili e possono trasferire file più rapidamente rispetto alle tradizionali unità disco rigido, ma non così rapidamente come le unità NVMe. Queste unità sono una via di mezzo tra le unità NVMe super veloci e gli HDD di grande capacità. Puoi trovare queste unità con diversi terabyte di capacità per contenere anche tutti i tuoi giochi con facilità.

La scheda grafica è il componente che fa la maggior parte del carico di lavoro quando si tratta di alimentare i tuoi giochi.

Le schede grafiche più recenti eseguiranno i giochi più recenti con impostazioni ultra e supporteranno 8K offrendo allo stesso tempo framerate decenti. Il risultato è una grafica incredibile che ti farà sbavare sulla tastiera. Tuttavia, questi dispositivi hanno un costo elevato e, oltre alla CPU estrema, sono probabilmente il singolo componente più costoso che aggiungerai alla tua macchina.

Le schede grafiche sono prodotte da due produttori: Nvidia e AMD. Questi variano nel prezzo e nella potenza che forniscono. Puntiamo a creare una macchina da gioco di fascia alta, quindi la serie 20 di schede grafiche di Nvidia è l'apice attuale. Queste schede supportano RTX Ray Tracing e offrono immagini straordinarie su una varietà dei giochi più moderni, nonché prestazioni di gioco incredibili.

Un'altra considerazione potrebbe anche essere la realtà virtuale . Se vuoi costruire una macchina da gioco in grado di eseguire la realtà virtuale, dovrai essere a conoscenza delle specifiche minime di sistema di HTC Vive Pro 2 o HP Reverb G2 .

Entrambi questi dispositivi richiedono una scheda grafica decente. Vale la pena pagare per la potenza grafica extra per ottenere il massimo dalla realtà virtuale.

Il raffreddamento è una parte importante di qualsiasi PC da gioco, ancora di più con un PC da gioco estremo che dovrai mettere alla prova. Anche i componenti nel tuo caso dovranno essere mantenuti freschi, non ultima la CPU.

I processori moderni fanno molto lavoro e si surriscaldano molto quando giochi. Mantenerli freschi è essenziale, non solo per evitare che si surriscaldino e si rompano, ma anche per garantire il buon funzionamento del PC e giochi senza interruzioni.

Per questa build, abbiamo utilizzato un Noctua NH-D15S . Questo è un raffreddatore ad aria premium altamente raccomandato e ben pensato. Abbiamo scelto questo modello non solo per adattarsi al nostro sistema, ma anche per adattarsi al design della nostra scheda madre. È necessario tenere conto della scheda madre e del case quando si acquista un dispositivo di raffreddamento per assicurarsi che si adatti. Noctua ha un utile strumento di compatibilità per verificarlo .

squirrel_widget_6418472

Le custodie per computer sono disponibili in una gamma di diverse dimensioni, forme, colori e con caratteristiche diverse. Il tipo di custodia che acquisti avrà un impatto sulla costruzione della tua macchina da gioco.

La differenza principale è la dimensione. I case sono disponibili in full-tower, mid-tower, ATX, micro-ATX, mini-ITC e altro.

I casi più grandi offrono anche più spazio per schede grafiche pesanti e masse di periferiche. Un grande case per PC da gioco rende anche più facile mettere insieme la macchina in quanto avrai più spazio per lavorare, più posti per nascondere i cavi, ma soprattutto molto spazio per far fluire l'aria attraverso il case.

I case di grandi dimensioni offrono anche altre funzionalità come più alloggiamenti per i dischi rigidi e più spazio per le ventole del case e i radiatori del dissipatore di calore. In questo caso, stiamo usando un piccolo ma potente Lian-Li O11 Dynamic Mini che è in grado di supportare schede madri ATX e ha anche molto spazio per il raffreddamento.

I case per PC da gioco più decenti sono dotati di una serie di ventole per case diverse che sono collegate direttamente alla scheda madre e alimentate per mantenere il case fresco. Hai anche la possibilità di acquistare ventole extra per massimizzare il flusso d'aria, oltre ad aggiungere ventole RGB per aggiungere un'illuminazione personalizzata al design. Se stai spendendo così tanti soldi, potresti anche farlo sembrare fantastico.

Dai un'occhiata alle custodie in offerta, assicurati di sceglierne una che si adatti alla tua scheda madre e vedi con quali ventole viene fornita e quali extra puoi aggiungere. Qui stiamo usando ventole Noctua NF-A12x25 che offrono prestazioni di raffreddamento premium senza RGB.

Una delle parti più economiche che comprerai. Questo è un cinturino che si attacca al polso e lo utilizzerai durante la costruzione del tuo PC da gioco. L'elettricità statica che si accumula nel tuo corpo può friggere l'elettronica nel tuo computer mentre stai costruendo, quindi questa è una precauzione utile. Sbagliare questo potrebbe portare a friggere accidentalmente parti incredibilmente costose e farti piangere nella tua birra.

La pasta termica è un altro acquisto economico ma indispensabile. Questa è una pasta di raffreddamento che va tra la CPU e il dissipatore di calore/sistema di raffreddamento. Aiuta con la convezione e il raffreddamento e garantisce che il tuo PC funzioni come dovrebbe. Non lesinare qui, ma non spenderai nemmeno la terra. Vale la pena notare, tuttavia, che il sistema di raffreddamento a liquido di Corsair viene fornito con pasta termica pre-applicata, rendendo la vita molto più semplice.

Una volta acquistati tutti i pezzi e aspettato con impazienza che arrivassero a casa tua, inizia il vero divertimento.

Mettere insieme le parti può essere un'esperienza scoraggiante, soprattutto quando si costruisce una macchina da gioco super come questa con parti costose. Con il nostro aiuto, però, scoprirai che è relativamente facile e una volta fatto tutto avrai una fantastica macchina da gioco che hai creato tu stesso. Questa è un'esperienza incredibilmente soddisfacente e probabilmente ne rimarrai affascinato in seguito.

Prima di addentrarci nel nocciolo della questione, ci sono alcune cose da ricordare che aiuteranno la costruzione a procedere più agevolmente:

La costruzione del PC di solito finisce con un eccesso di fili/cavi, viti e parti che non ti servono. Niente panico se questo accade.

Le build complete del PC possono includere cavi che non si collegano a nulla e questo potrebbe non essere un problema. Di nuovo, niente panico.

Utilizzare sempre un cinturino da polso antistatico per evitare di distruggere le parti elettroniche.

Non iniziare a legare i cavi fino alla fine, nel caso tu abbia qualcosa nel posto sbagliato che deve essere spostato.

Se la custodia ha adesivi protettivi, lasciali fino alla fine per evitare graffi accidentali durante la costruzione.

Tieni tutti i manuali di istruzioni a portata di mano in modo da poterli facilmente consultare mentre lavori.

Conserva tutte le viti che rimuovi in un posto logico in modo da sapere dove sono quando devono essere reinserite.

Per mostrarti come costruire il tuo PC da gioco, parleremo di ogni fase della costruzione e di come assemblarlo. Questo varierà leggermente a seconda delle parti che stai utilizzando, ma richiederà principalmente gli stessi passaggi.

Per questa build abbiamo utilizzato i seguenti componenti:

Gli extra e gli aggiornamenti opzionali includono:

Altre cose di cui avrai bisogno:

Tempo: se questa è la tua prima build, possono volerci fino a un giorno o due per eseguirla correttamente e far funzionare il tuo PC. Non avere fretta.

Cacciaviti: la maggior parte delle parti richiede un cacciavite a croce per l'installazione.

Cinturino/tappetino antistatico

Composto termico

Per iniziare a disimballare la custodia, rimuovi eventuali cavi e componenti aggiuntivi forniti con essa, quindi mettila da parte.

Cerca di evitare di costruire in una stanza con moquette e assicurati di indossare il cinturino da polso antistatico durante tutto il processo di costruzione. Troviamo che un tappetino ESD sia un buon strumento in quanto si collegano a un punto di messa a terra e ti tengono a terra, rimuovendo quindi il pericolo da componenti preziosi.

Assicurati di avere molto spazio, inclusa una grande area piana per spostare la macchina. A volte lo riposerai, altre volte lavorerai con il caso in piedi.

Nota: scorri ogni galleria di immagini per vedere alcuni dei passaggi descritti nel processo di costruzione.

Questa parte varia a seconda del caso che stai utilizzando e delle tue preferenze personali. Usiamo un case Lian Li Dynamic Mini che non viene fornito con ventole di serie, ma abbastanza spazio per la configurazione del raffreddamento a liquido, inclusi radiatori e/o una massa di ventole.

I fan extra valgono sempre la pena su una build estrema. Il flusso d'aria extra aiuta a mantenere la macchina fresca e più efficiente, il che significa prestazioni migliori e giochi superiori.

La parte inferiore di questo caso supporta varie cose. Puoi montare un radiatore qui o tre ventole da 120 mm. Useremo quest'area per montare tre ventole per aspirare l'aria fredda da sotto come presa.

Rimuovere prima il coperchio antipolvere inferiore per accedere all'area, quindi posizionare le ventole una per una nel case posizionandole in modo che il retro della ventola sia rivolto verso il case e le ventole siano rivolte verso il basso. È inoltre necessario assicurarsi che i cavi siano rivolti verso la parte posteriore del case.

Incluso con le ventole, dovresti trovare un cavo a Y. Puoi usarlo per collegare due ventole in un'intestazione della ventola di sistema sulla scheda madre. Ne parleremo più avanti però.

Abbiamo impostato le ventole nella parte inferiore del case per far entrare l'aria fredda. Ora dobbiamo impostarne alcune per lo scarico per far uscire l'aria calda. Dopotutto, componenti come la scheda grafica, la CPU e altro genereranno un livello elevato che deve essere rimosso dal case per mantenerlo in esecuzione in modo efficiente.

Sappiamo che l'aria calda sale, quindi stiamo installando tre ventole nella parte superiore del case per aspirare l'aria calda. Ne stiamo installando anche uno sul retro. Attenzione, se stai utilizzando una scheda madre ATX come la nostra, potrebbe essere più semplice installare queste ventole per ultime per darti più spazio per spostare i cavi e collegare le cose.

Queste ventole sono montate a faccia in giù, avendo sempre cura di rivolgere i cavi verso la parte posteriore del case. Vale la pena notare che c'è un leggero spazio nella parte superiore, quindi spingi insieme le ventole durante l'installazione per mantenere le cose belle e ordinate.

L'installazione dell'alimentatore sarà leggermente diversa da caso a caso. Su questo caso Lian Li può essere nascosto ordinatamente lontano dalla vista e dalla mente nella parte posteriore. Questo è un caso a doppia camera, il che significa che è praticamente diviso a metà.

Qui è dove sono installati SDD, HDD e PSU.

Nella parte superiore, troverai uno spazio vuoto in cui è posizionato e fissato l'alimentatore.

Estrarre l'alimentatore dalla sua scatola. Con questo alimentatore Corsair troverai i cavi di alimentazione standard e la spina di alimentazione. C'è una grande ventola su di essa, questa si monta rivolta verso l'esterno con l'alimentazione di rete rivolta verso la parte posteriore e le spine interne rivolte verso la parte anteriore della macchina.

Metti l'alimentatore sul mini ripiano sul retro del case e spingilo contro il retro del case. Dovrebbe allinearsi in modo che diversi fori per le viti mostrino dove ci sono i fori appropriati sulla custodia per fissarlo. Le relative viti sono incluse nella confezione.

Una volta inserita l'alimentazione, potrai installare tutti i cavi in un secondo momento.

Assicurati che il manuale della scheda madre sia di facile accesso: è molto utile fare riferimento, soprattutto quando si tratta di collegare i cavi nei punti giusti.

È una buona idea leggere prima questo per avere un'idea di dove si trova tutto e cosa si collega dove.

La CPU è uno dei componenti più facili da installare, ma è necessario prestare attenzione. Forzare il processore nella scheda madre può causare pin danneggiati e una CPU rotta.

Posiziona la tua scheda madre nello stesso modo in cui l'abbiamo nelle foto. Guarda da vicino l'alloggiamento e vedrai una piccola freccia in uno degli angoli del socket dove si trova la CPU. Se guardi la CPU stessa, vedrai una piccola freccia dorata che punta verso uno degli angoli. La maggior parte delle volte, quella freccia punta in basso a sinistra del socket, quindi è lì che andrà.

Il prossimo passo è rimuovere la cover protettiva dalla scheda madre. Questo è chiaramente etichettato e copre lo slot per la CPU. Sollevare i bracci della leva per rilasciare la schermatura e rimuovere il coperchio. Nota come si inserisce la leva in quanto è così che la CPU verrà tenuta saldamente in posizione.

Posiziona la CPU con la freccia nell'angolo corretto e inseriscila delicatamente in posizione. Non c'è bisogno di forzarlo, le braccia lo faranno per te così come la pressione del dissipatore di calore.

Fatto ciò, abbassate il coperchio di metallo e abbassate la leva.

Il prossimo lavoro è installare la RAM. Stiamo mettendo due stick di RAM in due diversi slot sulla scheda madre. Vedrai dai segni sulla scheda madre e dalle istruzioni quali slot devi riempire. In questo caso, A2 e B2 sono i primi slot da installare.

Per prima cosa, spingi le clip verso il basso sul bordo degli slot, questo le sbloccherà pronte per gli stick di RAM. Quindi, estrai la RAM dalla sua scatola e allineala con gli slot corretti. Vedrai come dovrebbe adattarsi abbastanza facilmente. Quando si inserisce la RAM, le clip alle estremità degli slot faranno un clic soddisfacente quando è completamente inserita. Non forzarlo o esercitare troppa pressione o potresti rischiare di danneggiare la RAM e la scheda madre.

Nota: dovrai attivare il profilo XMP nelle impostazioni del BIOS della scheda madre per ottenere il massimo dalla frequenza massima della RAM. La RAM che stiamo utilizzando è 500 Mhz ma non funzionerà a quel livello come standard a meno che non attivi questa impostazione. Consultare il manuale della scheda madre per istruzioni su come eseguire questa operazione.

Oltre alla RAM, l'unità SSD M.2 è una delle cose più facili da installare. Queste unità ricevono alimentazione direttamente dalla scheda madre e trasferiscono anche i dati in questo modo, quindi non sono necessari fastidiosi cavi.

Su questa scheda madre sono presenti tre slot per unità M.2 NVMe. Anche la posizione di questi slot è abbastanza ovvia in quanto si trovano sotto gli scudi termici. Dovrai svitare questo scudo dalla scheda madre rimuovendo le viti appropriate.

Questi slot sono in grado di contenere unità PCIe gen 4 e gen 5. Puoi riempirli e utilizzare la scheda Hyper M2 inclusa per installare anche due unità aggiuntive.

Con il coperchio rimosso è possibile installare l'unità. Le unità si inseriscono facilmente e questa scheda madre ha anche una comoda clip per tenerla in posizione.

Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica che copre i pad termici prima dell'installazione.

Abbiamo utilizzato diverse unità NVMe sulla nostra build di PC estremi e consigliamo di fare lo stesso anche noi. Puoi usarne uno per Windows, uno per i giochi e uno per altre cose: video, foto, acquisizioni di giochi, qualunque cosa faccia galleggiare la tua barca. Poiché sono più piccoli dei dischi rigidi tradizionali, sono più facili da riempire, quindi vale la pena averne alcuni.

Ora hai scaricato tutto ciò che puoi fare facilmente al di fuori della custodia, quindi è il momento di passare all'attività principale di inserire tutto nella custodia.

Tira fuori la custodia e appiattiscila in modo da poter vedere facilmente l'interno. Dovresti trovare delle viti distanziatrici all'interno del case della scheda madre. Questi possono essere usati per adattarsi alla scheda madre.

In questo caso, queste viti distanziatrici sono preinstallate, ma potrebbero variare da caso a caso. Esistono diverse viti che fungono essenzialmente da metà inferiore delle viti che installerai per tenere in posizione la scheda madre. Le viti distanziatrici assicurano che il retro della scheda madre non aderisca in modo piatto al retro del case.

Case di dimensioni diverse accettano schede madri di dimensioni diverse, quindi il layout e il numero di viti distanziatrici potrebbero differire, ma il principio è lo stesso. Vale la pena notare che questo case può contenere schede madri di varie dimensioni, quindi l'adattamento potrebbe variare.

In questo caso Lian Li, se stai installando una scheda madre ATX come la nostra, dovrai prima montare la staffa aggiuntiva inclusa nella confezione in quanto supporta il retro della scheda madre. Ci sono istruzioni nella casella che ti mostrano cosa fare qui.

Prima di montarlo nella tua custodia, è più semplice configurare il dispositivo di raffreddamento Noctua in anticipo poiché ti dà più spazio per installare cose e collegare cavi e simili.

Con questa installazione, dobbiamo impostare il dispositivo di raffreddamento in una posizione insolita a causa della configurazione del VRM della scheda madre. Puoi saperne di più qui e anche informazioni sull'installazione di LGA 1700 .

Il processo di installazione è abbastanza semplice. C'è un kit che include la piastra posteriore securefit e i perni che si inseriscono nella parte anteriore della scheda madre. Assicurati che sia posizionato e spinto attraverso la parte posteriore in modo che sia rivolto verticalmente con i quattro piccoli fori in alto e in basso.

Sulla parte anteriore della scheda madre, inserisci i distanziatori blu sui pin, quindi la staffa di montaggio su di essi e fissali con le viti a testa zigrinata come mostrato nelle foto sopra. Quindi applica della pasta termica alla CPU prima di applicare il dispositivo di raffreddamento stesso.

È inoltre necessario rimuovere la ventola inclusa dal radiatore prima di montare il dispositivo di raffreddamento in modo da poter accedere alle viti di tensione su entrambi i lati che si collegano quindi ai perni sulla staffa di supporto. Appoggiare delicatamente il radiatore, quindi serrare le viti con lo strumento incluso, facendo alcuni giri su ciascun lato facendo attenzione a non serrare eccessivamente.

Una volta posizionato, riposiziona la ventola in modo che sia rivolta in modo da spingere l'aria calda verso l'alto e fuori dal case. È quindi possibile collegare il cavo da esso all'intestazione della ventola della CPU nella parte superiore della scheda madre.

Ora sei libero di installare la scheda madre nella custodia.

Per installare la scheda madre è sufficiente allinearla con il foro sul retro del case e le viti distanziatrici. Troviamo che il modo migliore per farlo sia abbassare la scheda madre nel case con una leggera angolazione con le porte rivolte verso il basso verso i fori in cui entreranno per primi.

Come accennato in precedenza, è più semplice farlo quando le ventole superiori non sono installate poiché hai più spazio di manovra.

Metti la scheda madre inclinata e poi abbassala delicatamente sulle viti di supporto. Ciò dovrebbe consentire di vedere i fori delle viti distanziatori attraverso i fori sulla scheda madre. Questi fori saranno mostrati su un diagramma all'interno del manuale della scheda madre. Sono anche facilmente identificabili dai piccoli punti d'argento intorno a loro.

Utilizzare le viti in dotazione per inserire la quantità corretta nei fori e serrare saldamente la scheda madre sul case senza serrare eccessivamente.

Ora puoi installare gli altri dischi rigidi nella macchina. Questo è un processo facile.

In questo caso puoi installare due SSD da 2,5 pollici e due HDD da 3,5 pollici.

Per installare gli SSD, il modo più semplice per farlo è installarli sul retro del pannello che funge anche da schermatura del cavo sul retro del case. Questo pannello può essere svitato e rimosso per adattarvi due unità.

Questi tipi di unità devono essere alimentati da un singolo cavo di alimentazione SATA dall'alimentatore e quindi collegati alla scheda madre utilizzando il cavo in dotazione. Ci sono due tipi di cavo forniti con la scheda madre: uno piatto ad entrambe le estremità e un altro piatto da un'estremità e piegato di 90 gradi dall'altra.

Le unità disco rigido standard basate su piatto sono installate in un caddy che a sua volta si inserisce negli alloggiamenti nella parte posteriore inferiore di questo case. Svita una vite a testa zigrinata sul retro e puoi estrarre questi carrelli. Quindi installa gli HDD avvitandoli usando le viti fornite con la custodia.

Reinserisci il carrello e spingi finché non senti un clic, quindi rimetti la vite a testa zigrinata.

Come gli SSD, questi dischi rigidi richiedono alimentazione SATA (connettori di alimentazione piatti) e anche una connessione alla scheda madre.

Ogni case ha connettori sul pannello frontale di un tipo o dell'altro che devono essere collegati alla scheda madre per funzionare. Questi includono cose come cavi USB, cavi audio (jack da 3,5 mm per cuffie e microfono), pulsanti di accensione e altro.

Questi devono essere collegati correttamente alla scheda madre. È qui che il manuale è davvero utile. Ogni cavo è chiaramente etichettato nel manuale del case su cosa sia e nel manuale della scheda madre su dove dovrebbe essere collegato.

Questa custodia Lian Li ha più connessioni, ha quattro porte USB di tipo A, USB-C, audio HD, pulsanti di riposo e di accensione e anche illuminazione RGB. La scheda madre Asus che stiamo utilizzando ha le connessioni di cui abbiamo bisogno per quelle porte, ma non tutte le schede madri lo faranno.

Opzionale - Per migliorare l'aspetto della parte anteriore del case, puoi utilizzare il kit di estensione per pannello frontale con maniche Premium di Corsair da 30 cm in bianco. Questi sono mini cavi che si collegano semplicemente a quelli standard e si alimentano nella parte anteriore. Li adoriamo perché ti danno più lunghezza con cui lavorare e significa che puoi vedere cavi bianchi più brillanti nella parte anteriore del case.

Per installare la scheda grafica dovrai trovare lo slot PCIe corretto sulla scheda madre. Su questa scheda madre, ci sono diversi slot PCIE_X16 tra cui scegliere, perfetti se si desidera installare due o tre schede grafiche e SLI. Se hai solo una carta è meglio usare il primo posto.

Guardando la scheda grafica, scoprirai che i connettori che si inseriscono in questo slot sono su un lato e richiedono l'installazione della scheda grafica con le ventole rivolte verso il basso verso la parte inferiore del case.

Prima di inserirlo è necessario rimuovere il coperchio dal retro della custodia. Questa è una striscia di metallo tenuta in posizione con una vite a testa zigrinata. Dovrai rimuoverne due per inserire i connettori attraverso il retro della custodia in modo da poterli collegare a un monitor.

Ora puoi inserire la scheda grafica nello slot. Allineare i connettori con i fori. Noterai che ce n'è uno piccolo accanto a uno più lungo, quindi è impossibile installare questo componente in modo errato, ma non forzarlo. Come quando installi la RAM, noterai una clip alla fine dello slot, questo farà clic quando la GPU è completamente installata.

Una volta che la scheda grafica è stata inserita nella scheda madre, puoi riavvitare le viti a testa zigrinata nei fori, attraverso la placcatura in metallo sul retro della scheda grafica, questo ti aiuterà a tenerla in posizione.

Questa fase successiva è quella in cui le cose possono diventare disordinate e complicate: collegare tutti i cavi di alimentazione. Più componenti hai nel tuo PC da gioco, più cavi devono essere collegati. Dovrebbe essere relativamente semplice, ma mantenere i cavi in ordine può essere difficile.

Molte custodie hanno fori, ganci e canali per riordinare i cavi. Il Lian Li Dynamic Mini è una gioia assoluta per la gestione dei cavi grazie al suo layout a doppia camera. Apri il back up e troverai molto spazio per riporre tutti i tuoi cavi. Qui c'è spazio anche per i professionisti del nodo luci e per i professionisti di Commander.

C'è un sacco di spazio per lavorare con i cavi qui, ma anche diversi punti in cui far passare i cavi nella parte anteriore nel modo più ordinato possibile.

All'interno della scatola dell'alimentatore troverai una massa di cavi in una borsa. Questi sono usati per collegare i vari componenti della tua macchina all'alimentatore. Ci sono una varietà di cavi diversi, ma non preoccuparti perché i cavi sono etichettati in modo chiaro. Consigliamo di utilizzare anche gli extra opzionali di cavi PSU premium e pettini per cavi premium in quanto rende le cose molto più ordinate qui. Altrimenti, le fascette per cavi saranno tue amiche nel prossimo futuro.

È essenziale fare riferimento al manuale per vedere dove si inserisce ciascun cavo. Alcune schede madri richiedono più potenza di altre.

Con questa build, la scheda madre necessita di due connettori di alimentazione a 8 pin collegati nella parte superiore e un grosso cavo a 24 pin sul lato destro.

Sull'alimentatore troverai le etichette per ciascuno dei cavi ed è possibile fissarli solo in una direzione, con una clip che li tiene in posizione, quindi è relativamente facile da fare.

Innanzitutto collega i cavi di alimentazione ATX e PCIe a 24 pin, 8 pin e passali attraverso il case verso la parte anteriore per collegarli alla scheda madre. Sia la scheda madre che il manuale hanno segni per mostrarti dove devono andare. Per mantenere le cose in ordine, prova a far passare ciascun cavo attraverso il foro più vicino al punto in cui lo collegherai. In questo modo puoi tenere la maggior parte del cavo sul retro.

Mentre lo fai, puoi usare i pettini per cavi per separare ogni singolo filo nei cavi e mantenere tutto pulito e ordinato.

Per l'alimentazione di SSD e HDD troverai cavi e slot sull'alimentatore contrassegnati con "periferica e SATA", questi hanno connettori sottili e piatti su di essi che si collegano ai dischi rigidi. Scoprirai di avere cavi con più connessioni su di essi: puoi collegare diversi dischi rigidi a questo e qualsiasi altra cosa che necessiti di alimentazione SATA (ad esempio i controller di illuminazione).

Anche la scheda grafica Nvidia RTX 3090 richiede alimentazione e utilizza due cavi di alimentazione PCIe a 8 pin. Questi possono essere alimentati dal retro della custodia e passare ordinatamente lungo il lato.

Opzionale: per un aspetto migliore, puoi utilizzare il kit di cavi per PSU Corsair Premium. Questi sono cavi intrecciati più spessi, rivestiti singolarmente e dotati di pettini per cavi già attaccati per renderli ordinati. Questi sono venduti in una varietà di colori, ma i cavi bianchi sembrano magnifici per questa struttura bianca.

Con questo acquisto, ti consigliamo anche di acquistare il kit Premium Cable Comb. Si tratta di dispositivi per l'ordine dei cavi che sono essenzialmente dei pettini divisi in tre parti che possono essere smontati e fatti scorrere tra i cavi. Usandoli puoi separare ogni singolo filo e farli correre ordinatamente in parallelo l'uno con l'altro.

Fai passare la parte centrale tra lo strato superiore e inferiore dei cavi e spingi ciascuno nella rispettiva scanalatura nel pettine, quindi attacca la parte superiore e ripeti sul fondo. Una volta inseriti i pettini per cavi, puoi farli scorrere su e giù per i cavi per assicurarti che siano davvero ordinati. Vale la pena farlo perché sembra fantastico. Nella parte posteriore del case, dove le cose sono meno visibili, usa semplicemente delle fascette per cavi per stringere tutto.

Ora che la tua build è quasi finita, puoi provare a riordinare un po' e assicurarti che tutto sia pulito e ordinato. Non si tratta solo di essere ossessivamente ordinati: i cavi ordinati aiutano anche con il flusso d'aria nella custodia e aiutano a mantenere freschi i componenti. Vale la pena dedicare del tempo.

Prima di iniziare, ti consigliamo di ricontrollare che tutto sia collegato: controlla il manuale della scheda madre e assicurati che tutti gli ingressi siano collegati come dovrebbero essere. Ti consigliamo inoltre di collegare il PC alla presa di corrente e accenderlo. Non toccare l'interno mentre lo fai.

La scheda madre Asus ha un display a LED che mostra i codici di avviso se le cose non vanno bene, puoi vedere cosa significano questi codici guardando nel manuale. Se non funziona la prima volta, niente panico, potrebbe essere qualcosa di semplice: forse la RAM non è posizionata correttamente o la scheda grafica non ha alimentazione.

Se tutto funziona, spegni e scollega il PC, quindi inizia il divertimento di riordinare i cavi. Dovresti trovare delle fascette sia nella scatola della scheda madre che con l'alimentatore. Avvolgere i cavi insieme e stringerli in modo che siano tenuti insieme ordinatamente.

La custodia ha anche più anelli di metallo sia sul davanti che sul retro che ti permettono di agganciare una fascetta e tirare ordinatamente i cavi nel corpo e legarli. Questi possono essere lavorati attorno a tutti i bordi per nascondere il più possibile i cavi.

Ora il tuo primo PC da gioco è pronto. Congratulazioni! Ma non è ancora tutto finito. Devi installare Windows, alcuni giochi e altro software, quindi divertirti con i giochi mentre fai il bagno nella gloria di aver costruito a mano la tua macchina.

Si spera che tu abbia già visto le nostre guide sui migliori mouse da gioco , cuffie e tastiere da acquistare e ti sei equipaggiato con quelli e un monitor nuovo di zecca da collegare al tuo PC da gioco.

Dovrai collegarli per iniziare con il bit successivo.

Avrai anche bisogno di un altro PC o laptop per installare Microsoft Windows.

L'installazione di Windows 10 è relativamente semplice. Avrai bisogno di alcune cose prima però:

Una chiave di licenza acquistata per Windows 10 Home o Windows 10 Pro .

Una chiavetta USB o un DVD (nota che questo richiede un'unità DVD nella tua build, cosa che non abbiamo fatto) con almeno 8 GB di spazio libero

Accesso allo strumento Supporto di installazione di Windows

Utilizzando lo strumento Supporto di installazione di Windows puoi trasformare la tua chiavetta USB in un'unità avviabile: questo significa che sarai in grado di eseguire il programma di installazione di Windows direttamente da esso.

Esegui lo strumento, segui le istruzioni e installalo sulla tua chiavetta USB utilizzando un altro PC. Una volta fatto, collegalo al tuo PC appena costruito e accendilo. Dovrai quindi premere DEL non appena il computer si avvia e accedere al BIOS. Da lì, cerca il menu di avvio: questo è un ordine attraverso il quale il computer tenta di caricare e seleziona l'unità USB che hai collegato come prima unità da provare. Ciò significa che quando esci - salva le modifiche e ripristina - la macchina verrà caricata dall'unità USB e ti chiederà di installare Windows.

Se non hai accesso a un altro PC o laptop, puoi acquistare un disco fisico di Windows, ma dovrai anche installare un'unità DVD ottica nel tuo PC. Prendere in prestito il computer di un amico è un'opzione più semplice.

Dopo averlo fatto, lo strumento ti guiderà durante l'installazione di Windows: scegli 64 bit e il disco rigido su cui desideri installare. L'installazione su un'unità M.2 o SSD significa che Windows si carica più rapidamente ogni volta che accendi il PC.

Dopo un po' ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza e poi l'installazione andrà avanti. Il tuo PC alla fine caricherà Windows e poi sarai via! Dovrai collegare l'antenna Wi-Fi o il cavo ethernet per connetterti alla banda larga di casa, ma poi puoi iniziare a scaricare giochi e configurare il tuo PC nel modo desiderato.

Vale la pena notare che se stai utilizzando la nostra stessa scheda madre, abbiamo riscontrato un problema durante l'installazione di Windows che può essere risolto utilizzando questo metodo .

Come abbiamo detto prima, una volta completata una build, il tuo PC dovrebbe servirti bene per gli anni a venire, ma puoi anche aggiornarlo aggiungendo varie parti. Gli aggiornamenti più semplici sono RAM extra e una nuova GPU. Puoi anche aggiungere un altro disco rigido abbastanza facilmente se hai bisogno di più spazio di archiviazione. L'illuminazione RGB e gli aggiornamenti delle ventole rendono anche la tua macchina più elegante.

Un ringraziamento speciale a Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung e Western Digital per il supporto fornito nella creazione di questo articolo.