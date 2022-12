Che cos'è una fotocamera a lenti liquide? La tecnologia spiegata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha annunciato una novità assoluta quando ha lanciato il telefono pieghevole Mi Mix Fold nella primavera del 2021: è stata la prima a utilizzare la tecnologia della fotocamera a lenti liquide in uno smartphone.

Si dice anche che la stia prendendo in considerazione per un dispositivo futuro.

Ma cos'è la tecnologia della fotocamera a lenti liquide e quali vantaggi può apportare alla fotografia telefonica?

Cos'è la tecnologia delle fotocamere a lenti liquide?

L'obiettivo liquido è una tecnologia relativamente nuova per le fotocamere (per gli smartphone, in ogni caso) che sostituisce le lenti ottiche in vetro statiche esistenti. Incorpora un liquido ottico al centro di una struttura cellulare e funziona come la lente di un occhio.

Permette alla lente stessa di muoversi e cambiare forma, meccanicamente o elettronicamente, a vantaggio della velocità di messa a fuoco e della lunghezza focale raggiungibile.

La modifica della forma consente allo stesso obiettivo di funzionare come due (o più) tipi diversi di obiettivo tradizionale, come il teleobiettivo per ingrandire le immagini a distanza e il macro per mettere a fuoco gli oggetti vicini alla fotocamera. Per i telefoni, questo significa che è possibile utilizzare un solo obiettivo per svolgere più funzioni e quindi ridurre il numero di sensori necessari all'interno del dispositivo. È un aspetto che Xiaomi ha evidenziato con il suo telefono Mi Mix Fold.

L'innovativa tecnologia Liquid Lens funziona come un occhio umano. È più piccola e può mettere a fuoco più velocemente e con maggiore precisione, con capacità di ripresa sia teleobiettivo che macro. #MiMIXFOLD #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/cs9QtjKhJZ- Xiaomi (@Xiaomi) 30 marzo 2021

Un altro vantaggio della tecnologia delle lenti liquide è che, poiché l'unità dell'obiettivo della fotocamera contiene un fluido, è possibile migliorare la stabilizzazione ottica dell'immagine. L'obiettivo galleggia e quindi è meno influenzato dalle vibrazioni della fotocamera.

Le telecamere con lenti liquide sono tradizionalmente utilizzate in situazioni industriali, dove gli obiettivi meccanici non sono pratici o sostenibili. Poiché funzionano bene in dimensioni ridotte, il loro utilizzo nei telefoni è atteso da tempo.

Quali aziende offrono la tecnologia delle lenti liquide nei telefoni?

Al momento, solo Xiaomi ha lanciato un telefono con fotocamera a lenti liquide. Uno dei tre obiettivi del telefono pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold è in grado di scattare fotografie con teleobiettivo e macro grazie alla tecnologia delle lenti liquide.

Si pensa che Huawei sia stata la prima ad adottare questa tecnologia, grazie a un brevetto pubblicato nel maggio 2020. Tuttavia, non è ancora apparsa in un telefono di consumo.

